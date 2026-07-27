Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Крал Казу вкара гол на 59 г.

Най-възрастният професионален футболист не се беше разписвал от 2022 г.

27 Юли 2026
59-годишният Казуйоши Миура се присъедини към "Фукушима Юнайтед" в началото на 2026 г. като преотстъпен от "Йокохама" за сезон и половина.
Киодо
59-годишният Казуйоши Миура се присъедини към "Фукушима Юнайтед" в началото на 2026 г. като преотстъпен от "Йокохама" за сезон и половина.

Най-възрастният професионален футболист в света - Казуйоши Миура, отбеляза гол на 59 години. Крал Казу, както е наричан от феновете японският доайен, се разписа за третодивизионния "Фукушима Юнайтед" при разгрома със 7:0 над "Иваки Фурукава" в турнира за Купата на императора.

Ветеранът направи резултата 5:0 в 52-рата минута. Това е неговият първи гол в състезателен мач от почти четири години, след като за последен път беше вкарвал за "Сузука Пойнт Гетърс" срещу "Осака" през ноември 2022 г.

Миура е един от най-обичаните спортисти в Япония и беше лицето на Джей лигата, когато тя беше създадена през далечната 1993 г. Той започва кариерата си в бразилския "Сантос" преди точно четири десетилетия - през 1986 г. В извънредно просторната си визитка има престои в италианския "Дженоа", хърватския "Динамо" (Загреб) и австралийския "Сидни", а в родината си най-дълго се задържа във "Верди Кавазаки" (1990-1998) и "Висел Кобе" (2001-2005).

С националната фланелка изиграва 89 мача и отбелязва 55 гола през 90-те години на ХХ век, помагайки на Япония да се класира за първото си световно първенство - Мондиал 1998. Тогавашният селекционер Такеши Окада обаче сензационно не го включва в състава за финалите във Франция и Казуйоши Миура така и никога не получава шанс да играе на най-големия футболен форум.

През 2005 г. подписва договор с "Йокохама", чиято собственост е и до днес. Той обаче не е играл за елитния тим от 2020 г., като регулярно е преотстъпван в други клубове. Настоящият му наем във Фукушима е до юни 2027 г., когато роденият на 26 февруари 1967 г. нападател вече ще е навършил 60.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Казуйоши Миура

Още новини по темата

Георги Петков вече е №2 по възраст сред футболистите в света
24 Окт. 2023

Най-старият футболист в света си поднови договора за още 1 г.
12 Юли 2023

Камбуров влезе в историята на световния футбол с рядко постижение
29 Май 2023

Унгарец отне световния рекорд на вратаря Георги Петков
15 Май 2023

Георги Петков вече е втори в света по възраст сред футболистите
25 Апр. 2023

Казуйоши Миура ще играе до гол
21 Март 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки