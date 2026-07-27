Крал Казу вкара гол на 59 г.

Киодо 59-годишният Казуйоши Миура се присъедини към "Фукушима Юнайтед" в началото на 2026 г. като преотстъпен от "Йокохама" за сезон и половина.

Най-възрастният професионален футболист в света - Казуйоши Миура, отбеляза гол на 59 години. Крал Казу, както е наричан от феновете японският доайен, се разписа за третодивизионния "Фукушима Юнайтед" при разгрома със 7:0 над "Иваки Фурукава" в турнира за Купата на императора.

Ветеранът направи резултата 5:0 в 52-рата минута. Това е неговият първи гол в състезателен мач от почти четири години, след като за последен път беше вкарвал за "Сузука Пойнт Гетърс" срещу "Осака" през ноември 2022 г.

Миура е един от най-обичаните спортисти в Япония и беше лицето на Джей лигата, когато тя беше създадена през далечната 1993 г. Той започва кариерата си в бразилския "Сантос" преди точно четири десетилетия - през 1986 г. В извънредно просторната си визитка има престои в италианския "Дженоа", хърватския "Динамо" (Загреб) и австралийския "Сидни", а в родината си най-дълго се задържа във "Верди Кавазаки" (1990-1998) и "Висел Кобе" (2001-2005).

С националната фланелка изиграва 89 мача и отбелязва 55 гола през 90-те години на ХХ век, помагайки на Япония да се класира за първото си световно първенство - Мондиал 1998. Тогавашният селекционер Такеши Окада обаче сензационно не го включва в състава за финалите във Франция и Казуйоши Миура така и никога не получава шанс да играе на най-големия футболен форум.

През 2005 г. подписва договор с "Йокохама", чиято собственост е и до днес. Той обаче не е играл за елитния тим от 2020 г., като регулярно е преотстъпван в други клубове. Настоящият му наем във Фукушима е до юни 2027 г., когато роденият на 26 февруари 1967 г. нападател вече ще е навършил 60.