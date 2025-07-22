Спортът по телевизията - 24 юли

Макс спорт 4
03:30 Футбол: Копа Судамерикана, плейоф, реванш, "Гремио" - "Алианса" (Лима)
15:30 Голф: "Синиър Оупън", I ден
21:30 Футбол: контрола, "Селтик" - "Аякс"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал, Артур Риндеркнеш - Яник Ханфман
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал, Артур Казо - Ян-Ленард Щруф
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал, Александър Бублик - Александър Шевченко
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, 1/4-финал, Тиаго Сейбот Вилд - Ботик ван де Зандсхулп
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
Евроспорт 1
12:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVIII етап
21:00 Волейбол (мъже): лятна универсиада в Рейн-Рур 2025, финал, Бразилия - Полша
БНТ 3
14:30 Артистично плуване: СП в Сингапур, дуети, волна програма
16:30 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, финал, Испания - Унгария
Макс спорт 3
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал, Пабло Ямас Руис - Камило Уго Карабели
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал, Дино Прижмич - Лучано Дардери
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал, Дамир Джумхур / Стан Вавринка - Титуан Дроге
Макс спорт 2
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Япония - Турция
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, 1/4-финал, Бразилия - Германия
Диема спорт 2
19:00 Футбол: Лига на конференцията, II кв. кръг, първи мач, "Арда" - ХИК (Хелзинки)
Диема спорт 3
20:00 Футбол: Лига на конференцията, II кв. кръг, първи мач, "Черно море" - "Истанбул Башакшехир"
Диема спорт
20:30 Футбол: Лига Европа, II кв. кръг, първи мач, "Левски" - "Брага"
Евроспорт 2
23:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", I ден