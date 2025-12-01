Спортът по телевизията - 2 декември

Диема спорт 2
02:30 НБА: "Орландо Меджик" - "Чикаго Булс"
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Манчестър Сити"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Финикс Сънс"
19:00 Футбол: Купа на Германия, 1/8-финал, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Санкт Паули"
21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/8-финал, "Борусия" (Дортмунд) - "Байер" (Леверкузен)
БНТ 3
11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии
20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали
Евроспорт 1
15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг, Рони О`Съливан - Джоу Юелун
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг, Кайрън Уилсън - Елиът Слесър
Диема спорт
15:30 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Локомотив 1929" (София)
18:00 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Ботев" (Пловдив)
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Тотнъм"
Евроспорт 2
16:15 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 15 км индивидуално
Макс спорт 1
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Алба" (Блаж) - "Вакъфбанк" (Истанбул)
20:00 Футбол: Купа на Испания, II кръг, "Нумансия" - "Майорка"
Макс спорт 2
18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Марица" (Пловдив) - "Палмберг" (Шверин)
Нова спорт
19:00 Футбол: Купа на Германия, 1/8-финал, "Херта" (Берлин) - "Кайзерслаутерн"
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Евертън"
Макс спорт 3
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Ювентус" - "Удинезе"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)