Спортът по телевизията - 2 декември

Днес, 03:03

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Орландо Меджик" - "Чикаго Булс"
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Манчестър Сити"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Финикс Сънс"
19:00 Футбол: Купа на Германия, 1/8-финал, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Санкт Паули"
21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/8-финал, "Борусия" (Дортмунд) - "Байер" (Леверкузен)

БНТ 3

11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии
20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг, Рони О`Съливан - Джоу Юелун
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг, Кайрън Уилсън - Елиът Слесър

Диема спорт

15:30 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Локомотив 1929" (София)
18:00 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Ботев" (Пловдив)
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Тотнъм"

Евроспорт 2

16:15 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 15 км индивидуално

Макс спорт 1

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Алба" (Блаж) - "Вакъфбанк" (Истанбул)
20:00 Футбол: Купа на Испания, II кръг, "Нумансия" - "Майорка"

Макс спорт 2

18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Марица" (Пловдив) - "Палмберг" (Шверин)

Нова спорт

19:00 Футбол: Купа на Германия, 1/8-финал, "Херта" (Берлин) - "Кайзерслаутерн"
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Евертън"

Макс спорт 3

22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Ювентус" - "Удинезе"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)

 

