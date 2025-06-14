Спортът по телевизията - 16 юни

Макс спорт 2
01:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Канада
Макс спорт 3
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Фабиан Марожан - Миомир Кецманович
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Даниел Алтмайер - Даниил Медведев
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Александър Мюлер - Александър Бублик
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Стефанос Циципас - Лучано Дардери
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Франсис Тиафоу - Даниъл Евънс
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Холгер Руне - Матео Арналди
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Камерън Нори - Якуб Меншик
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Джейкъб Фърнли - Алекс Болт
Евроспорт 1
15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, II етап
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Футбол: Мондиал 2025, "Челси" - "Лос Анджелис"
Диема спорт 2
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №4, "Тенерифе" - "Валенсия"