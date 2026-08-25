Буря с градушка ликвидира етап от Обиколката на Испания

Силна буря и градушка прекратиха третия етап от третото най-голямо многоетапно колоездачно състезание в света - Обиколката на Испания. Ледени зърна, придружени със силни странични пориви на вятъра, се изсипаха над колоната във Френските Пиренеи, докато състезателите изкачваха Кол дьо Мон-Луи, 15 км преди края на 174-километровата отсечка от Грюисан до Фон-Ромьо.

Footage from the Vuelta as the hail begins. Some riders take cover. Tadej Pogacar brings the race to a halt. pic.twitter.com/9zlNIUfsbq — René Bugner (@RNBWCV) 24 август 2026 г.

Лидерът в генералното класиране и фаворит за победата - Тадей Погачар, беше видян да сигнализира на основната група да отбие от трасето, а малко след това подгизналите състезатели потърсиха подслон в близкия хотел.

Малко по-късно организаторите обявиха, че етапът няма да бъде подновен и ще бъде анулиран, без да се обявява победител и без церемония по награждаване.

More footage from La Vuelta showing riders taking shelter from the hail, and a report by Laura Meseguer from the finish area. pic.twitter.com/xo0rZr5fhn — René Bugner (@RNBWCV) 24 август 2026 г.

В началото на деня нищо не предвещаваше такава развръзка - времето бе топло и слънчево по равнинния подход към планинския финал, а отпред водеше петорка от откъснали се състезатели. Словенецът Погачар, който няма победа във Вуелтата и се стреми да стане едва осмият колоездач в историята, спечелил трите големи обиколки (след тези на Франция и Италия), през цялото време караше близо до челото на колоната. Той спечели откриващото индивидуално каране по часовник в събота, а II етап бе спечелен от британеца Мат Бренан с финален спринт.

Погачар обаче е лидер в генералното класиране, следван на 9 секунди от Воут ван Аерт (Бел) и на 10 сек. от Бренан. Днешният IV етап е първият изцяло планински в Обиколката на Испания - 104,8 км, със старт и финал в андорската столица Андора ла Веля.