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Буря с градушка ликвидира етап от Обиколката на Испания

Тадей Погачар сигнализира на колегите си да отбият и да се скрият в близък хотел

Днес, 08:21
Обстановката бе невъзможна за колоездене - с бурен вятър и градушка
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Обстановката бе невъзможна за колоездене - с бурен вятър и градушка

Силна буря и градушка прекратиха третия етап от третото най-голямо многоетапно колоездачно състезание в света - Обиколката на Испания. Ледени зърна, придружени със силни странични пориви на вятъра, се изсипаха над колоната във Френските Пиренеи, докато състезателите изкачваха Кол дьо Мон-Луи, 15 км преди края на 174-километровата отсечка от Грюисан до Фон-Ромьо.

Лидерът в генералното класиране и фаворит за победата - Тадей Погачар, беше видян да сигнализира на основната група да отбие от трасето, а малко след това подгизналите състезатели потърсиха подслон в близкия хотел. 

Малко по-късно организаторите обявиха, че етапът няма да бъде подновен и ще бъде анулиран, без да се обявява победител и без церемония по награждаване.

В началото на деня нищо не предвещаваше такава развръзка - времето бе топло и слънчево по равнинния подход към планинския финал, а отпред водеше петорка от откъснали се състезатели. Словенецът Погачар, който няма победа във Вуелтата и се стреми да стане едва осмият колоездач в историята, спечелил трите големи обиколки (след тези на Франция и Италия), през цялото време караше близо до челото на колоната. Той спечели откриващото индивидуално каране по часовник в събота, а II етап бе спечелен от британеца Мат Бренан с финален спринт.

Погачар обаче е лидер в генералното класиране, следван на 9 секунди от Воут ван Аерт (Бел) и на 10 сек. от Бренан. Днешният IV етап е първият изцяло планински в Обиколката на Испания - 104,8 км, със старт и финал в андорската столица Андора ла Веля.

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Ключови думи:

Обиколка на Испания, Вуелта, колоездене

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