Погачар стартира във Вуелтата за Тройната корона

ЕПА/БГНЕС На 26 юли Погачар триумфира за пети път в "Тур дьо Франс", а месец по-късно ще опита да спечели и Вуелтата

Новокоронованият петкратен шампион в "Тур дьо Франс" Тадей Погачар обяви, че ще участва в Обиколката на Испания този месец, в опит да стане едва осмият колоездач на планетата, носител на Тройната корона.

27-годишният състезател на UAE Team Emirates-XRG ще бъде абсолютният фаворит в триседмичната Вуелта, след като миналия месец се изравни по титли (по 5) в Тура с четирите величия, правили това преди него: Жак Анкетил (Фр), Еди Меркс (Бел), Бернар Ино (Фр) и Мигел Индурайн (Исп).

Словенецът спечели "Джиро д'Италия" през 2024 г. и при успех в Испания ще бъде едва деветият колоездач в историята с триумф и в трите Гранд тура. Тази пролет датчанинът Йонас Вингегор победи в "Джиро д`Италия" и се присъедини към други 7 велики колоездачи, носители на Тройната корона:

>> Жак Анкетил (Фр) - първият, през 1963 г.: "Тур дьо Франс" (1957, 1961, 1962, 1963, 1964), "Джиро д'Италия" (1960, 1964), "Вуелта" (1963);

>> Филиче Джимонди (Ит) - най-младият, едва на 25 г.: "Тур дьо Франс" (1965), "Джиро д'Италия" (1967, 1969, 1976), "Вуелта" (1968);

>> Еди Меркс (Бел) - с рекордните общо 11 победи: "Тур дьо Франс" (1969, 1970, 1971, 1972, 1974), "Джиро д'Италия" (1968, 1970, 1972, 1973, 1974), "Вуелта" (1973);

>> Бернар Ино (Фр) - единственият печелил всяка поне два пъти: "Тур дьо Франс" (1978, 1979, 1981, 1982, 1985), "Джиро д'Италия" (1980, 1982, 1985), "Вуелта" (1978, 1983);

>> Алберто Контадор (Исп) - най-бързо постигната Тройна корона, само за 14 месеца: "Тур дьо Франс" (2007, 2009), "Джиро д'Италия" (2008, 2015), "Вуелта" (2008, 2012, 2014);

>> Винченцо Нибали (Ит): "Тур дьо Франс" (2014), "Джиро д'Италия" (2013, 2016), "Вуелта" (2010);

>> Крис Фрум (Вбр): "Тур дьо Франс" (2013, 2015, 2016, 2017), "Джиро д'Италия" (2018), "Вуелта" (2011, 2017);

>> Йонас Вингегор (Дан): "Тур дьо Франс" (2022, 2023), "Джиро д'Италия" (2026), "Вуелта" (2025).

През 2019-а Погачар завърши трети във Вуелтата, когато дебютира и тогава бе №1 при младежите до 23 г.

„Вълнувам се да съобщя, че се завръщам на Вуелтата - заяви Погачар. - През 2019-а това беше първият ми Гранд тур и беше страхотно преживяване. Испания е страна, която обичам да посещавам и в която обичам да се състезавам, и мисля, че моментът да се върна е подходящ. Мотивацията ми да завърша годината по добър начин е висока, а Вуелтата ще бъде голяма цел. Отборът ни е силен и се надяваме да постигнем добри неща.“

Тазгодишната Обиколка на Испания ще стартира от Монако на 22 август и ще финишира в Гранада на 13 септември, включвайки 21 етапа. Погачар е печелил почти всички най-големи състезания в този спорт. Освен петте си титли от Тура и едната в Джирото, той е бил пръв в Обиколката на Фландрия (три пъти), на пробега Милано-Сан Ремо (веднъж), на световното първенство по колоездене на шосе (два пъти), в Обиколката на Ломбардия (пет пъти), на пробега Лиеж-Бастон-Лиеж (четири пъти).

Само седмица след Вуелтата се очаква словенецът да опита да защити и световната си титла на първенството на планетата в Монреал