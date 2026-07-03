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Четирикратен победител в "Тур дьо Франс" се отказа от колоезденето

Легендата Крис Фрум не успя да се възстанови от катастрофата през миналата година

Днес, 20:30
Крис Фрум остава в историята на колоезденето като 4-кратен победител в "Тур дьо Франс"
ЕПА/БГНЕС
Крис Фрум остава в историята на колоезденето като 4-кратен победител в "Тур дьо Франс"

Една от легендите на съвременното шосейно колоездене - Крис Фрум сложи край на бляскавата си кариера на 41-годишна възраст.

Четирикратният победител в най-престижното състезание - "Тур дьо Франс", така и не се възстанови напълно от тежката катастрофа през август 2025 г., когато се удари челно в пътен знак с над 50 км/ч и счупи пет ребра, получи фрактура на лумбален прешлен и колапс на белия дроб (състояние, при което въздухът излиза извън дроба и се натрупва в пространството между него и гръдната стена). По време на операцията след инцидента лекарите откриха разкъсване на перикарда (торбичката, обгръщаща сърцето) – и са успели да го възстановят.

„За съжаление, се случи онази катастрофа миналото лято. Не исках да завърша с колоезденето по този начин. Но още тогава знаех, че всичко е приключило“, заяви британецът пред белгийската медия Sporza.

Роденият в Кения Фрум се оттегля като един от най-титулуваните състезатели в историята, след като спечели общо 7 Гранд тура (триседмични колоездачни обиколки) с Team Sky (сега Team Ineos). Четирите му победи в "Тур дьо Франс" бяха през 2013, 2015, 2016 и 2017 г. и така пред британеца по този показател са само още четирима легендарни спортисти Жак Анкетил и Бернар Ино (Фр), Мигел Индурайн (Исп) и Еди Меркс (Бел). Освен това Фрум спечели "Джиро д'Италия" през 2018 г. и испанската "Вуелта" през 2011 и 2017 г.

Той има също така два бронзови олимпийски медала в индивидуалното бягане по часовник от Лондон 2012 и Рио 2016. През 2015 г. Фрум бе удостоен със званието Офицер на Ордена на Британската империя (OBE) за заслугите си към колоезденето.

През 2017 г. британецът бе обект на антидопингово разследване, след като в урината му бяха открити нива над разрешените от легалното лекарство за астма - салбутамол. Световната антидопингова агенция (WADA) по-късно прие, че няма нарушение и препоръча случаят да бъде прекратен.

Фрум напусна Team Ineos през 2020 г., когато отборът реши да не подновява договора му, и се присъедини към Israel-Premier Tech. След катастрофа през 2019 г. той работеше усилено, за да се завърне към пълната си физическа форма, но не успя съвсем. Фрум не беше включен в състава на Israel-Premier Tech за последните три издания на "Тур дьо Франс" и бе освободен от отбора през ноември.

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Ключови думи:

Крис Фрум, колоездене

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