Сестри Стоеви се класираха за 1/8-финал на световното по бадминтон

Петкратните европейски шампионки Габриела и Стефани Стоеви спечелиха първата победа за българския бадминтон на световното първенство в Ню Делхи (Инд).

В зала "Индира Ганди" двете сестри, които са №9 в ранглистата, отстраниха индийките Кавиприя Селвам и Симран Сингхи (№42) с 2:0 (7, 14) във II кръг при женските двойки. Като девети поставени в схемата Стоеви почиваха на старта, а тази победа - трета от три мача срещу индийските съпернички, ги класира за 1/8-финалите.

Там срещу най-добрия европейски дует ще излязат световните №1 Шу Шън Лю и Нин Тан (Кит), които победиха по-рано днес виетнамските сестри Фам с 2:0 (10, 11). Китайките са настоящи световни шампионки от Париж 2025 и олимпийски вицешампионки от 2024 г. Сестри Стоеви имат две загуби от два мача с тях - на игрите в Париж 2024 (в груповата фаза) и на Тайланд Оупън през 2023-а.

По-рано днес Габриела и партньорът ѝ Евгени Панев загубиха мача си от I кръг при смесените двойки от Жюли и Никола Франконвил (Швейц) с 1:2 (-19, 16, -19).

Вчера пък още в първите си мачове на сингъл отпаднаха Калояна Налбантова и Стефани Стоева.