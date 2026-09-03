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Българка победи световна шампионка по бадминтон

Калояна Налбантова влезе на 1/4-финалите на "Мастърс" в Шанхай

Днес, 12:32
Калояна Налбантова
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Калояна Налбантова

Първата ракета на България в женския бадминтон - Калояна Налбантова, победи световната шампионка от 2013 г. и бронзова медалистка от 2019 г. Рачанок Интанон и се класира за 1/4-финалите на "China Masters" в Шънджън, турнир от кат. "Супер 750" и с награден фонд $1,25 млн.

39-ата в света българка взе чисто мача с 2:0 (20, 17) гейма след 45 минути игра. Тя успя да пречупи съперничката си в първата част, като реализира втория си геймбол, а след това поведе с 9:6 във втората. Тайландката обаче направи забележителна серия от 8 поредни точки и дръпна с 15:10. Това не отчая 20-годишната националка от Първомай и тя на свой ред наложи темпото си и в крайна сметка до края даде само още две точки на бившата световна шампионка.

Това бе втора победа за двукратната еврошампионка за девойки от три мача срещу Интанон, която е №6 в световната ранглиста. Беше втора за Калояна и на мастърса в Шънджън, след като в първия кръг отстрани индийката Девика Сихаг.

След днешния успех Налбантова ще играе утре за място на полуфиналите 9-ата в ранглистата Томока Миязаки. Японката е връстничка на българката и е световна шампионка за девойки от 2022 г.

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Ключови думи:

бадминтон, Калояна Налбантова

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