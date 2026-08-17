Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българките отпаднаха още на старта на световното по бадминтон

В сметките останаха само 5-кратните европейски шампионки Габриела и Стефани Стоеви

Днес, 15:08
Калояна Налбантова
БФБадминтон
Калояна Налбантова

И двете индивидуални представителки на България на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи (Инд) отпаднаха още на старта.

20-годишната двукратна европейска шампионка за девойки (№40 в световната ранглиста) Калояна Налбантова (№40 в света) имаше лошия късмет да се падне в I кръг срещу олимпийската шампионка от Париж 2024 и №1 в света Се Йонг Ан. Корейката спечели без особени затруднения с 2:0 (14, 13) след 41 минути на корта в зала "Индира Ганди" и продължава атаката на втора световна титла в кариерата си след тази от Копенхаген 2023.

Това бе трета поредна загуба от три мача на Налбантова срещу Ан. Калояна, която заедно с останалите от женския ни тим стана европейска отборна шампионка тази пролет, продължава да няма победа на световно първенство. Миналата година, при дебюта си в Париж, тя отстъпи на старта пред индийката Пусарла Синдху - световна шампионка от 2019 г., сребърна и бронзова олимпийска медалистка.

Малко по-късно участие след само един мач приключи и Стефани Стоева - 0:2 (-7, -19) срещу китайката с канадски паспорт Джан Уън Ю. Това бе втора загуба от два мача срещу 49-ата в света Джан на Стоева (№84 в ранглистата), която от малко повече от година възроди кариерата си на сингъл.

Утре Стефани и сестра ѝ Габриела започват битката при женските двойки. Петкратните европейски шампионки са поставени под №9 в схемата и почиват в I кръг. Те очакват съперничките си за 1/16-финалите от мача тази вечер между Никол Карула/ Кармен Мендес (Исп) и Кавиприя Селвам/Симран Сингхи (Инд).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бадминтон

Още новини по темата

Сестри Стоеви станаха шампионки на Европа за 5-и път
11 Апр. 2026

Сестри Стоеви пишат история на Евро 2026 по бадминтон
10 Апр. 2026

Сестри Стоеви спечелиха 7-ия си европейски медал
09 Апр. 2026

С три победи бадминтонистките ни продължават към медалите на Евро 2026
08 Апр. 2026

Само три българки останаха на Евро 2026 по бадминтон
07 Апр. 2026

Сестри Стоеви се класираха за 1/4-финал на Swiss Open
12 Март 2026

България е новият европейски шампион по бадминтон
15 Февр. 2026

Сестри Стоеви стигнаха до титлата на Tour Super 100 в ОАЕ
05 Окт. 2025

Сестри Стоеви не успяха да стигнат до медал на световното
29 Авг. 2025

Сестри Стоеви спасиха 3 мачбола и са на световен 1/4-финал
28 Авг. 2025

Сестри Стоеви са на 1/8-финал на световното по бадминтон
27 Авг. 2025

Сестри Стоеви стъпиха за 4-ти път на върха в Европа
13 Апр. 2025

Сестри Стоеви стигнаха 6-ия си европейски финал

11 Апр. 2025

Сестри Стоеви станаха втори на силен турнир в Германия
02 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев успешно пребори олигарсите. В сънищата си!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки