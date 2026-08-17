Българките отпаднаха още на старта на световното по бадминтон

И двете индивидуални представителки на България на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи (Инд) отпаднаха още на старта.

20-годишната двукратна европейска шампионка за девойки (№40 в световната ранглиста) Калояна Налбантова (№40 в света) имаше лошия късмет да се падне в I кръг срещу олимпийската шампионка от Париж 2024 и №1 в света Се Йонг Ан. Корейката спечели без особени затруднения с 2:0 (14, 13) след 41 минути на корта в зала "Индира Ганди" и продължава атаката на втора световна титла в кариерата си след тази от Копенхаген 2023.

Това бе трета поредна загуба от три мача на Налбантова срещу Ан. Калояна, която заедно с останалите от женския ни тим стана европейска отборна шампионка тази пролет, продължава да няма победа на световно първенство. Миналата година, при дебюта си в Париж, тя отстъпи на старта пред индийката Пусарла Синдху - световна шампионка от 2019 г., сребърна и бронзова олимпийска медалистка.

Малко по-късно участие след само един мач приключи и Стефани Стоева - 0:2 (-7, -19) срещу китайката с канадски паспорт Джан Уън Ю. Това бе втора загуба от два мача срещу 49-ата в света Джан на Стоева (№84 в ранглистата), която от малко повече от година възроди кариерата си на сингъл.

Утре Стефани и сестра ѝ Габриела започват битката при женските двойки. Петкратните европейски шампионки са поставени под №9 в схемата и почиват в I кръг. Те очакват съперничките си за 1/16-финалите от мача тази вечер между Никол Карула/ Кармен Мендес (Исп) и Кавиприя Селвам/Симран Сингхи (Инд).