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Налбантова постигна рекордно класиране в световната ранглиста

С влизането в Топ 8 на China Masters най-добрата ни бадминтонистка спечели 6050 точки

Днес, 08:50
Калояна Налбантова
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Калояна Налбантова

Калояна Налбантова отпадна на 1/4-финалите на турнира по бадминтон "China Masters" в Шънджън, от кат. "Супер 750" (нагр. фонд $1,25 млн.), но постигна рекордно класиране в световната ранглиста.

Двукратната европейска шампионка за девойки, която влезе в турнира като №39 в света , отстъпи с 0:2 (-11, -12) гейма пред №9 - Томока Миязаки (Яп), която е световна шампионка за девойки от 2022 г. Това бе втори двубой между двете 20-годишни бадминтонистки и втора победа за японката, която спечели и на German Open през февруари тази година с 2:1 (-18, 18, 15).

С класирането сред най-добрите осем в Шънджън Налбантова заслужи 6050 т. за ранглистата. Това е най-големият ѝ еднократен плюс за последните 365 дни, от които се формира ранкингът. Най-много досега тя бе печелила 5950 т. за достигането до финала на Откритото първенство на САЩ през юни във Фулъртън, Калифорния. 

Следващата седмица от актива ѝ ще отпаднат 4000 т. за първото място на Belgian International (септември 2025) и така Налбантова ще прибави чисто 2050 т. към актива си. Това ще я придвижи минимум с две места нагоре и тя ще е поне №37 при официалното обновяване на ранглистата във вторник. Досега върховата позиция на Калояна бе именно 39-ото място, на което застана на 14 август.

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Ключови думи:

Калояна Налбантова, бадминтон

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