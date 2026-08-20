Еврошампионките Стоеви отпаднаха рано от световното

Европейските шампионки Габриела и Стефани Стоеви отпаднаха след само два мача на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи (Инд) и с това българското участие там приключи.

Двете сестри, които имат общо 5 евротитли, играха като поставени под №9 в схемата, но още на 1/8-финалите срещнаха първите поставени - олимпийските вицешампионки от Париж 2024 Шу Шън Лю и Нин Тан (Кит), и отстъпиха с 0:2 (-16, -18) гейма.

Китайките, които защитават световната си титла от Париж 2025 спечелиха и третия мач с най-добрата европейска двойка - предишните два бяха в груповата фаза на игрите в Париж 2024 (в груповата фаза) и на Тайланд Оупън през 2023-а.

Отпадането на Габриела и Стефани на 1/8 финалите е стъпка назад спрямо предишните им две участия на световни фоуми. На олимпийските игри в Париж 2024 и на световното миналата година отново във френската столица те неизменно достигаха до 1/4-финалите.

Преди това всичките ни други национали отпаднаха още след първите си мачове - Калояна Налбантова и Стефани СТоева на сингъл, както и Габриела Стоева и Евгени Панев на смесени двойки.