Спортът по телевизията - 27 август

Макс спорт 2
12:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Турция - Канада
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, България - Испания
Макс спорт 1
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Япония - Сърбия
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Полша - Германия
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Великобритания - Литва
16:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Черна гора - Германия
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, II кръг, "Гримзби - "Манчестър Юнайтед"
Нова спорт
14:45 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Чехия - Португалия
18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Латвия - Турция
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, II кръг, "Евертън" - "Мансфийлд"
БНТ 3
16:30 Джудо: СП за кадети в София, финали
18:55 Футзал, предварителен кръг на Шампионската лига, "Левски" - "Вайлемдолф" (Германия)
Евроспорт 1
17:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, V етап
19:45 Тенис: US Open, II кръг
20:30 Тенис: US Open, II кръг
23:30 Тенис: US Open, II кръг
02:00 Тенис: US Open, II кръг
05:00 Тенис: US Open, II кръг
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, II кръг
20:00 Тенис: US Open, II кръг
23:00 Тенис: US Open, II кръг
02:00 Тенис: US Open, II кръг
04:00 Тенис: US Open, II кръг
bTV Action
19:45 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Карабах" - "Ференцварош"
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Бенфика" - "Фенербахче"
Диема спорт
21:15 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Сърбия - Естония
Диема спорт 3
21:45 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Веен" (Вийсбаден) - "Байерн" (Мюнхен)
Ринг
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Брюж" - "Рейнджърс"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Бетис"