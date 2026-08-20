Трима български гимнастици влязоха във финали на Евро 2026

Трима български национали се класираха за финали на отделните уреди на европейското първенство по гимнастика в Загреб (Хър).

Давид Иванов зае 7-о място в квалификациите на кон с гривни с оценка 14.366 т., а като №1 влиза италианецът Габриеле Таргета с 15.200.

Даниел Трифонов е финалист на прескок с осма оценка - 14.016. Той всъщност остана на 10-о място, но преди него се наредиха четирима руснаци, а по регламент на финала влизат само по двама представители от държава. Затова Даниел Маринов и Мухамеджон Якубов (7-и и 8-и) отпадат, а заедно с Трифонов на финала влиза и деветият в квалификацията - Сол Скот (Вбр). Тук най-добра оценка получи световният шампион от 2022 г. и сребърен и бронзов олимпийски медалист (Париж 2024 и Токио 2020) в дисциплината - Артур Давтян (Арм).

Американецът Кейдън Спенсър, който получи българско гражданство и дебютира на голямо първенство като наш национал, постигна седми резултат на висилка - 14.000. Тук разликите между осмината финалисти са минимални, като най-добрата оценка получи руснакът Савелий Сиедин - 14.233.

Финалите на отделните уреди ще са в събота.

Иначе в многобоя на всички шест уреда играха само Даниел Трифонов - 51-о място със 75.099 т. и Кевин Пенев - 58-и със 74.165.

Класирането осигури на Трифонов индивидуална квота за световното първенство в Ротердам (Нид) наесен. Изчисленията сочат, че 51-ото място го поставя 18-и място сред 23-мата, които получават квоти, извън отборните. Те се разпределят, като се дават максимум на двама гимнастици от държава, според класирането им в многобоя.

Състезателите от 13-те тима, спечелили отборни квоти не попадат в тази сметка и точно това "изтегля" нагоре Трифонов, но Кевин Пенев остава точно под чертата, защото групата от 23-ма се затваря на 56-ия - Адам Стийли (Ирл).

Иначе европейски шампион в многобоя стана бившият национал на Украйна Иля Ковтун, който се състезава за Хърватия. Той събра общо 82.833 т., като победи с едва 1 хилядна (0.001 т.) руснака Арсений Духно. Трети е Даниел Маринов - руснак с български корени.

В отборното състезание българските гимнастици не можаха да влязат сред първите 13 и нямат отборна квота за световното в Ротердам. Тимът ни събра общо 231.161 т., които стигнаха за 17-о място сред участващите 30 състава.

Първите осем отбора, които ще спорят за медалите в неделя са: Русия (като неутрален участник), Швейцария, Великобритания, Италия, Белгия, Германия, Франция и Унгария.