Скандалджията Кириос съвсем се очерни с положителен тест за кокаин

ЕПА/БГНЕС За последно Ник Кириос игра в турнира на двойки на "Уимбълдън", където той и партньорът му Александър Бублик загубиха в I кръг.

Една от най-противоречивите личности в съвременния тенис - Ник Кириос, е с временно спрени състезателни права след положителна проба за кокаин. Австралийският скандалджия е дал теста по време на турнира от категория "АТР 250" в Майорка на 22 юни, който по-късно е установил наличие в организма му на бензоилекгонин, метаболит на наркотичното вещество.

Наказанието на бившия №13 в света е влязло в сила на 4 август. От международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) съобщиха, че 31-годишният Кириос има право да обжалва си временното отстраняване, "но до момента не го е направил".

В публикация в "Инстаграм" самият австралиец заяви, че е направил "огромна грешка" и поема "пълна отговорност" за нея.

"Съжалявам заради феновете си, заради семейството си, заради спонсорите си и заради всички близки до мен. Най-много съжалявам заради децата, които ме следват. Знам какъв пример дава това и съм дълбоко разочарован от себе си", написа Кириос в публикуваната история в профила си.

Съгласно санкцията Кириос не може да играе, да тренира или да присъства на турнири от Големия шлем или други събития под егидата на мъжкия и женския професионален тур до окончателното произнасяне на спортен трибунал. Кириос може да бъде дисквалифициран за максималния срок от 4 г. при доказано допинг нарушение, но ако докаже, че е приемал наркотика извън състезание, може и да се размине с 3-месечно отстраняване.

"Няма да се оправдавам, но искам да дам малко контекст за това къде се намирам. Последните няколко години на контузии поставиха огромен товар върху мен - и физически, и ментален - добави Кириос. - Тялото ми не можеше да прави това, което умът ми очакваше от него. А приближаващият край на кариерата ми се оказа твърде труден за възприемане. Винаги съм казвал, че не аз избрах тениса, а тенисът избра мен. И да се разделя с нещото, което е целият ми живот, е една от най-непосилните задачи. Понякога се чувствах безпомощен и самотен. Но нищо от това не оправдава постъпката ми."

От началото на 2026 г. австралиецът е изиграл само 4 мача на сингъл, след като през последните години се бореше с контузии на коляното и китката. За последно Кириос игра в турнира на двойки на "Уимбълдън", където той и партньорът му Александър Бублик загубиха в I кръг.

"Все пак добрата новина е, че това задейства алармата ми за събуждане. През следващите 28 дни ще се оттегля от социалните мрежи и от публичното пространство, за да се концентрирам върху себе си и да се приведа в ред - завършва своето послание Кириос. - Моля хората за уважение към личното ми пространство през този период и особено към личното пространство на семейството ми. Съжалявам. Ще направя каквото трябва и ще се върна по-добре."