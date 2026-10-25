Решителната битка за прокурорската квота във ВСС е днес

Днес е решителната битка за четирите места в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Вчера нито един от 25-имата кандидати не успя да събере достатъчен брой гласове, за да бъде избран още на първия тур на изборите. Затова днес има втори тур. А битката очевидно е между първите седмина, които са с близък резултат (виж броя на гласовете от първия тур по-долу).

Изборът вчера протече при много голяма избирателна активност - близо 87%. Гласуваха 1363 магистрати от 1567 имащи право на глас. Условието кандидат да бъде избран още на първи тур е за него да са повече от половината действителни бюлетини. В случая прагът беше 676.

Според прокурори, с които "Сега" разговоря, традиционно има организиран вот и той се направлява и контролира чрез шефовете на прокуратури, които "бутат" подкрепата към определени кандидати и дават указания да не се гласува за други. Реално Софийските секции имат силата да подредят вота.

Четиримата, които събраха най-много гласове, са: Пламен Петков от Софийската районна прокуратура (479), Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура в Кюстендил (400), бившата заместничка на Иван Гешев Красимира Филипова (365) и Добринка Калчева от Апелативната прокуратура в Пловдив (337).

Днес изборът продължава между всички кандидати. За втория тур обаче падат прагът за нужната избирателна активност - 33%. А избрани ще бъдат тези, които получат най-много гласове. Ако има такива с равен брой гласове, ще има жребий.

Пламен Петков беше зам.-шеф на Софийската районна прокуратура. Подкрепата от секцията, в която гласува СРП, му дава решителните 145 гласа, за да излезе начело така убедително. В страната води Ивайло Илиев, който остава втори в списъка. Според прокурори срещу него днес се вихри очерняща кампания, каквато в последните дни преди вота е имало срещу бившия шеф на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов.

Завършил е право в ЮЗУ в Благоевград. През 2021 г. беше кандидат за делегиран европрокурор, но не беше избран. През 2022 г. беше кандидат за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Петков беше един от тримата селектирани за кандидати за европейски прокурор от България в процедурата, която беше отменена.

През март 2024 г. Петков беше изслушан от ВСС около скандала с мрежите на убития съдебен брокер Мартин Божанов - Нотариуса. Той потвърди, че Божанов е присъствал на коледното парти на Софийската районна прокуратура в Банско през 2021 г. Заедно с него е бил и адвокат Велимир Атанасов. Отрече обаче той да го е завел, каквито разкази се носят из средите на прокуратурата. Любопитното е, че по това време Петков е районен прокурор на Сливница, но мейлът му бил в списъка с контактите и получил покана за коледното парти. Според разказа на Петков в заведението видял Атанасов, когото познавал от времето, когато бил съдия. Атанасов бил в компанията на друг човек и го представил на Пламен Петков като Мартин Божанов, негов познат. Пламен Петков посочи, че за първи път е видял Нотариуса именно на това празненство. Не можа да си спомни къде е седял Божанов и с кого е говорил.

Ивайло Илиев е част от новото прокурорско сдружение, което събра бунтарите срещу статуквото в системата.

Калчева е завършила Пловдивския университет. Тя работи в съдебната система от над 28 години. Била е следовател в Пловдив, след което е назначена в Районната прокуратура в града. После скача директно в апелативната, като прескача окръжното ниво. През 2022 г. Калчева беше избрана за член на ВСС от прокурорите. Този избор обаче не я направи член на съвета, тъй като парламентът не избра своята квота и съставът на ВСС, който тогава приключваше мандата си, е на поста си и до момента.

Калчева се възприема за кандидат извън статуквото. Магистрати разказаха пред "Сега", че тя е започнала предизборната си среща със Софийската градска прокуратура с думите, че казусите "Осемте джуджета" и "Нотариуса" трябва да бъдат разнищени, при което градската прокурорка Емилия Русинова напуснала залата.

Любопитна подробност е, че Асоциацията на прокурорите в България участва в изборите с двама от тримата си заместник-председатели - Христо Анчев и Десислава Петрова. В класацията са на 11-о и 12-о място, без реални шансове да бъдат избрани. Така за първи път организацията няма шансове да вкара свой човек във ВСС.

Ето как бяха разпределени гласовете вчера: