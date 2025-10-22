Евродепутати идват на мисия за върховенството на закона в България

Групата "Обнови Европа" в Европейския парламент ще изпрати в България работна група за нарушенията на върховенството на закона у нас. Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия. Поводът са "тревожни сигнали за политическо преследване, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно възпрепятстване на съдебната реформа", се казва в съобщението на групата.

Решението идва на фона на делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, който е в ареста от 8 юли. Според "Обнови Европа" случаят е показателен за ерозията на съдебната независимост в страната. По инициатива на "Обнови Европа" днес в Европейския парламент ще се проведе дебат за системните атаки срещу върховенството на закона в България.

"Европа не може да си затваря очите, когато върховенството на закона е под атака вътре в нашия съюз. Ситуацията в България изисква наблюдение, смелост и солидарност с онези, които защитават демокрацията и съдебната независимост. "Обнови Европа" ще действа", каза Валери Айе, евродепутат от Франция и лидер на групата. Днес е предвидено тя да е сред говорителите по време на делата.

В работната група, която ще проучи отблизо ситуацията в България, ще влязат петима евродепутати. Те ще посетят София и Варна, където ще се срещнат с представители на институции, магистрати, журналисти и организации на гражданското общество. Окончателният доклад с препоръки трябва да бъде представен до май 2026 г., преди публикуването на годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона.

Освен създаването на самата група, "Обнови Европа" призовава Европейската комисия незабавно да предприеме действия по спиране на плащания от ЕС, свързани със съдебната реформа, докато България не докаже реална институционална независимост и не засили отчетността на прокуратурата чрез ефективно разделение на властите.

"Случаят с Благомир Коцев не е изолиран инцидент. Това е тест за решимостта на Европа да защитава своите ценности, когато те са застрашени от злоупотреба с държавна власт за политически цели. Очакваме пълно съдействие от българското правителство. Средствата на ЕС никога не трябва да подкрепят системи, които подкопават върховенството на закона. Нашата работна група ще се погрижи фактите да са ясни, а последиците - реални", казва още Айе.

Либералите в ЕП настояват да се замразят парите за България заради кмета Коцев Либерални евродепутати искат Брюксел да спре плащанията към България, след като властите в страната арестуваха кмета на Варна Благомир Коцев, принадлежащ към тяхното политическо семейство, съобщи "Политико".

ПРИЗИВ

Седем граждански организации, които защитават върховенството на правото и човешките права в България, изпратиха становище до ЕП преди днешния дебат.

"Предизвикателствата пред правоприлагащите и съдебните институции в България са толкова сериозни, че подкопават възможността на държавата да защитава демократичните принципи, върховенството на правото и основните човешки права на българските граждани", пишат Фондация "Антикорупционен фонд", Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика, Инициатива "Правосъдие за всеки" и Програма "Достъп до информация".

Неправителствените организации изреждат и проблемите. На първо място са произволните, политически мотивирани действия от страна на антикорупционните институции (като най-скорошен пример за това се дава арестът на Коцев). "През последната година и половина наблюдаваме ясно проявление на описания модел през множество наказателни производства за корупция по високите етажи на властта, по които обвиняемите неизменно се оказват политически противници (или свързвани с такива) на лидера на ДПС - Ново Начало и санкциониран за корупция от САЩ и Обединеното кралство Делян Пеевски, в това число от враждуващата с него фракция в собствената му партия - бивши министри, депутати, шефове на агенции, лидери от местната власт. Тези казуси заемат на практика цялото внимание на българските правоохранителни органи що се касае до случаи от висок интерес с корупционен елемент. Няма никакви значими разследвания срещу фигури от управляващото мнозинство, явно подкрепяно от политическата сила на Пеевски", пише в позицията.

На второ място организациите сочат, че разхищенията на голям обществен ресурс и накърнен обществен интерес не се разследват и дават за пример "Хемусгейт".

Като трети проблем е откроено това, че Комисията за противодействие на корупцията на практика е без гласуван мандат от Народното събрание и "злоупотребява с новите си правомощия.

После идват изтеклите мандати на важни публични институции, сред които на Висшия съдебен съвет (още от октомври 2022 г.), на инспектората към него. Напомнят, че Борислав Сарафов продължава да изпълнява функциите на главен прокурор въпреки законовите ограничения.

Друг откроен проблем е дисциплинарното производство срещу българския европейски прокурор Теодора Георгиева.

На последно място организациите обръщат внимание на "масово купуване на гласове и липсващи институционални реакции" и дават като "скорошен и изключително тревожен пример изборите за Общински съвет в Пазарджик".

"Списъкът, който представяме не е изчерпателен, но ясно показва значително отстъпление от трудно извоюваните постижения в новата история на България. Надяваме се, че членовете на Европейския парламент ще проведат смислен дебат и ще продължат да следят с внимание сериозните предизвикателства за демокрацията и върховенството на правото в България", завършва позицията.

"Обнови Европа" е парламентарна група в ЕП, формирана на 20 юни 2019 г. като наследник на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ). Тя обединява центристки, либерални и проевропейски партии, които застъпват демокрацията, върховенството на закона и по-тясна европейска интеграция. Част е от управляващото мнозинство в ЕП, заедно с Европейската народна партия и Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Българските евродепутати в нея са Илхан Кючюк, Никола Минчев и Христо Петров, припомня БТА.