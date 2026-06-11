Мексико спечели с класа отгоре първия мач на Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Хулиан Киньонес (вдясно) е хукнал да се радва, след като е вкарал първия гол на световното първенство, а с това е повел Мексико към победата над Южна Африка.

Единият от домакините на Мондиал 2026 - Мексико, победи в първия мач от първенството. "Ацтеките" не оставиха съмнение, че са по-добрият отбор от Южна Африка и спечелиха с 2:0.

Мексиканските футболисти предизвикаха еуфория сред над 80 000 зрители на стадион "Ацтека" още в 9-ата минута, когато Хулиан Киньонес откри след отнета топка от съотборника му Ерик Лира, който и асистира за гола. Това бе и първият случай, в който Мексико отбелязва първия гол на световно първенство, въпреки че за тима това бе шести път, в който играе при откриването на световно първенство по футбол.

Julián Quiñones has written his name into history. ✍️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mL58wS6WJC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 11 юни 2026 г.

В 43-ата минута Киньонес имаше шанс да отбележи още веднъж, но улучи левия страничен стълб.

След това южноафриканците имаха кошмарно второ полувреме. В 49-ата минута Сфефело Ситхоле бе изгонен, след като фаулира мексиканеца Брайън Гутиерес, който излизаше сам срещу вратаря.

Домакините, които и без това бяха по-класният отбор, се възползваха от това, че се оказаха с човек повече на терена и удвоиха в 67-ата минута. Тогава Роберто Алварадо центрира отдясно и Раул Хименес засече топката с глава.

В 83-ата минута гостите от Южна Африка се оказаха с 9 души, след като влезлият в 61-ата минута Темба Зване показа липса на елементарна култура и мисъл, удряйки в лицето Роберто Алварадо.

Но и това не бе всичко в мача. Във втората минута от допълнителното време бе изгонен и мексиканец - Сесар Монтес, за нарушение срещу Хулисо Мудау. Така това стана първият откриващ мач на световен футболен шампионат, в който са показани три червени картона.

ШОУ ПРЕДИ МАЧА И РЕКОРДИ

Атрактивна и феерична церемония, акцентираща върху мексиканската култура, бе акцентът в спектакъла за откриването на 23-ото световно първенство по футбол. И това бе обяснимо - мачът между Мексико и Южна Африка е именно в Мексико Сити.

Сред изпълнителите бяха местните любимци Алехандро Фернандес, Белинда и група "Маня", както и латино звездите Джей Балвин и Дани Оушън. А колумбийската суперзвезда Шакира изпълни заедно с рапъра Бърна Бой химна на шампионата Dai Dai (Let's Go). Тя получи доверието да изпълни за рекорден четвърти път песен на световно първенство по футбол след Hips Don’t Lie в Германия през 2006, Waka Waka (This Time For Africa) в Южна Африка през 2010 и La La La в Бразилия през 2014 г.

Не само Шакира направи рекорд. Стадион "Ацтека" прие за трети път мач на откриването след 1970 и 1986 г. А Мексико и Южна Африка за втори път играят в първия мач от световен шампионат след 2010 г., когато южноафриканците организираха турнира. Тогава двубоят завърши 1:1.

Също така за пръв път ще има три церемонии за откриването. Утре вечер ще е тази в Торонто, където сред звездите ще са Аланис Морисет, Алесия Сара и Майкъл Бубле. А по-късно същата вечер и САЩ ще открият първенството - в Лос Анджелис, където публиката ще види Кейти Пери, Анита, рапъра Фючър и др.