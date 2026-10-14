Властта се самопохвали за дроновете

Позицията на властта за атаките с дронове в Черно море е, че българската държава, под управлението на Румен Радев и "Прогресивна България", се справя добре, а опозицията пречи, манипулира и създава паника. Това се разбра по време на парламентарно изслушване днес на премиера за предприетите от правителството му мерки във връзка с нападенията и с палежа на антени за комуникация със сателитната система Starlink.

За изслушването дойдоха министри, началника на отбраната и шефовете на спецслужбите, но повечето време от името на държавата говореше Радев. Няма промяна в неговите позиции по темата до момента. Според него българската държава е показала, че разполага с възможности за бързи и навременни действия при операции по търсене и спасяване. Направен е опит за разследване, но тъй като не са открити останки от атакуващите дронове, нямало как да се назове твърдо и ясно отговорния. Развърнати са допълнителни военни сили за противодействие на заплахи, но под претекста за военна тайна нямаше конкретика.

Кабинетът развивал активна дипломация, смята Радев, като конкретно посочи съвместната инициатива с Румъния и Турция да се гарантира свободата на навигация и безопасността на корабоплаването в Черно море. За срещата си с руския посланик Елеонора Митрофанова, на която тя лансира версията, че може трета страна да организира провокации, премиерът каза, че получил уверение, че Москва нямала информация за руски атаки, но само разследване можело да покаже дали това е истина. По въпроса за запалените антени Радев заяви, че тече разследване, съвместно с партньорски служби, по което сега не могат да се дават подробности, за което си спечели критиките на опозицията .

За Русия Радев остава с логиката и без доказателства

Останалата част от изслушването беше предимно пререкания с опозицията. Радев твърдо остана на позиция, че не бива да се избързва да се назове Русия като източник на атаките. Когато Атанас Атанасов от "Демократична България" го нападна, че си мълчи за ролята на Русия, премиерът повтори тезата си , че "логиката води към Русия", но това все още не може да се докаже. И с едва прикрита ирония посъветва Атанасов да сподели какво знае, ако е изследвал останките от дроновете и е открил нещо.

Когато Даниел Митов от ГЕРБ поиска детайли за дипломатическите действия на кабинета, Радев сухо отговори, че Митов навярно си е гледал телефона досега, защото вече е обяснил всичко. "За съжаление, ние не разполагаме с вашата кристална топка", обърна се той към към депутата. "Няма място за паника, а трябва хладнокръвие и трезва преценка. Работим с факти, а не с лозунги, за разлика от вас", обобщи мнението си той.

Кой е виновен за цената на дизела

В същия стил Радев говори и със съпартиеца на Митов Христо Гаджев, който се поинтересува какво ще направи правителството, за да се справи с икономическите последици от атаките, като конкретно спомена растящия застрахователен риск за корабоплаването в Черно море, който дърпа нагоре и другите разходи за превоз. Премиерът заяви, че възможностите на страната са изключително ограничени и едва ли действията ни ще доведат до някаква промяна при застраховките.

След това Радев заговори конкретно за горивата, като атакува герберите, че техният партиен водач създава проблем като "насажда паника", когато при обиколките си из страната говори, че в страната може да има недостиг на дизел, след като управляващите вдигнаха забраната за износ. По думите му, дизел има и ще има, рафинерията на "Лукойл" е осигурена със суровини, а новият особен управител, когото кабинетът му назначи , е успял да вдигне обема на преработка.

Рафинерията разполагала със запаси от дизел за един месец, обясни Радев, а при проблем може да се разчита и на запасите на държавния резерв. Месечното потребление на страната възлиза на 190 хил. тона, докато вътрешното потребление е 190 хиляди, което оставяло дизел за износ, без да се създават проблеми на вътрешния пазар. "Няма място за паника, истерия и предизборни манипулации", отсече категорично Радев.

Той съобщи, че 140 хил. тона петрол са налични в складовата база на "Лукойл", а още 420 хил. тона чакат разтоварване от танкери в български териториални води. Според премиера "Лукойл" разполага с 450 млн. евро оборотни средства, с които може да закупува суровина, и заяви, че сега рафинерията работи на около 90% от капацитета си и трябва да достигне пълното си натоварване.

Какво правим срещу дроновете

Хамид Хамид от ДПС упрекна управляващите, че не пускат България в европейските проекти за отбрана срещу дронове. Радев го разкритикува, че не прави разлика между проектите "Drone Edge" и "Freya" – България участвала в първия, засягащ защитата срещу дронове, а отказвала участие във втория, насочен срещу балистичните ракети, тъй като бил с прекалено неясни параметри. После обясни, че нито една държава не може да осигури пълна защита на територията си от дронове, още по-малко морската си икономическа зона, и отбраната трябвало да се фокусира върху критичната инфраструктура.

По темата се включи военният министър Димитър Стоянов. Той съобщи, че България е заявила участие с 80 млн. евро в "Drone Edge", като се очаква всеки момент да сключим меморандум за разбирателство с Испания за съвместно придобиване на антидрон системи. До края на октомври т.г. се очаква България да се включи и в друг проект – за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.

За срещата с Кирило Буданов

Интересна беше размяната на реплики с "Възраждане". Националистите, обратно на останалите опозиционни партии, нападаха кабинета, че е прекалено проукраински, и повдигнаха въпроса за посещението у нас на Кирило Буданов – началник на кабинета на президента Володимир Зеленски.

Радев не беше склонен да говори много за това – заяви, че гостът е поискал да се запази срещата им в тайна. Все пак разкри, че разговорът не засягал дроновете, а продължил срещата му със Зеленски, на която обсъдили възможността през България да се доставя газ на Украйна , както и двете страни заедно да построят АЕЦ "Белене" , каквато е идеята на Радев. "България със своята разумна, балансирана и логична политика по отношение на тази война определено е фактор и, както виждате, идват при нас за консултации", използва случая да се похвали премиерът.

Що се отнася до продажбите на оръжие на Украйна, Радев заяви, че държавата не може да се меси в продажбите на нашите военни компании, но няма да дава оръжията на нашата армия - позиция, която управляващите са заемали и преди .

Къде стои "Прогресивна България"

В края на изслушването управляващите се бяха подготвили с позиция, която по същество беше поредна атака срещу опозицията. Представи я депутатът Стоян Тричков, който първо похвали кабинета за неговите "точни и премерени действия", а после обвини опонентите му, че говори "небивалици, лъжи и долни манипулации", когато критикува властта.