Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Наши рибари намериха обран кораб, изоставен след дронов удар

08 Окт. 2026
Корабът "Емил"
Скрийншот БНТ
Корабът "Емил"

Варненски рибари са се качили на изоставения и носещ се в посока България кораб "Емил". Те установили, че бил окраден. За случая разказа БНТ, излъчвайки кадри на рибарите от палубата и помещенията в съда.

“Емил” бе поразен от дронове след руска атака в началото на август в района на Одеса. Последвал пожар и отказ на техническите системи да работят. Екипажът напусна. Около месец по-късно украинските власти направиха опит да изтеглят бълкера, но нова атака, с жертви, осуети операцията. След това корабът се понесе безпризорен из морето. В момента се намира в икономическата зона на Румъния, като теченията го влачат към българската зона. Преди няколко дни два наши военни хеликоптера "Кугър" го облетяха.

А варненските рибари влезли на улов и го забелязали, след което отишли до него от любопитство. "Влязохме в капитанския мостик, който тотално беше изпепелен. Единствените поражения са в най-високата част на надстройката. Самият кораб е тотално обран. Значи на този кораб са се качвали хора", заяви пред телевизията кап. Николай Добрев.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

кораб Емил, кораб, рибари, дрон

Още новини по темата

Сирия недоумява защо България спря да търси потъналите моряци
08 Окт. 2026

Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026

Прекратена е операцията по издирване на екипажа на потъналия кораб
07 Окт. 2026

Военният министър е ни чул, ни видял за дроновете, корабите и товарите

06 Окт. 2026

Руски дронове удариха турски зърновоз край Румъния
05 Окт. 2026

Летището в Берлин спря работа заради дрон
23 Септ. 2026

Любителски дрон до дома на датския министър на отбраната предизвика хаос
16 Септ. 2026

Взривът в Лайпциг е дошъл от България
12 Септ. 2026

Цял месец не стигна на властта да каже има ли взрив на дрона край Кардам
07 Септ. 2026

Лавров нарече обвиненията за дрона в Лайпциг "начало на реална война"
06 Септ. 2026

Москва закрива филиалите на "Гьоте-институт" в Русия
03 Септ. 2026

България подкрепи Германия, но се усъмни в руското участие в атаката в Лайпциг
02 Септ. 2026

Капитанът на потъналия в Кипър ферибот е арестуван заедно с екипажа
31 Авг. 2026

Кораб с 267 души потъна в Кипър на 514 м дълбочина
30 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки