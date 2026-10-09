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Радев си говорил с дясната ръка на
Зеленски само за мир, не за война

Премиерът виждал логиката, че дроновете, които поразиха корабите, са руски, но иска доказателства

Днес, 17:27
Румен Радев не разкри никакви подробности от срещата си с Кирило Буданов
БГНЕС
Румен Радев не разкри никакви подробности от срещата си с Кирило Буданов

Има логически предпоставки, които да сочат към една страна (визира явно Русия, бел. ред.), но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти в отговор на въпрос дали е установено чии са дроновете, отговорни за инцидентите в Черно море, в който бяха поразени два кораба в българската икономическа зона. Премиерът участва в официалната церемония по дипломирането на абсолвентите от Факултета по дентална медицина на Медицинския университет в Пловдив, съобщи БТА. 

По думите му, към момента не са открити останки от дронове. Радев поздрави българските военнослужещи за тяхната смелост и висок професионализъм, като посочи, че те са извършили щателен оглед на борда на кораба ABLE именно с цел да бъдат потърсени останки. Другият кораб ALFA WATAN потъна.

В отговор на въпрос за срещата си с началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов премиерът каза, че тя е била по молба на госта, както съобщи с известно закъснение Министерски съвет.

Радев заяви още, че усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават подкрепа. Прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, но и за цяла Европа, която продължава да плаща висока социална и икономическа цена, посочи той. Според премиера трябва да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог. Радев отново не каза какво по същество е говорил с Кирило Буданов,  дори и по повод двата кораба. 

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Ключови думи:

Румен Радев, Кирило Буданов

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