В Божурище се разрази скандал с безплатни парцели за къщи

Кметът на Божурище Георги Димов разгорещи страстите с идея да раздаде безплатни парцели на 700 млади семейства да си вдигнат къщи в града, който се отличава като едно от най-скъпите места за бягство от столицата. Идеята е предизборно обещание на кмета, който явно няма нужда от кой знае каква кампания, защото кметува от 2015 г. – първо от ГЕРБ, а след това от движение "Гергьовден". Кметската идея обаче се сблъсква с мълчанието на областната управа, а без нея не може да се задвижи начинанието – харесаният парцел е държавен. Затова Димов пише писма до държавата да му предостави безвъзмездно терена.

Теренът е от 500 декара и кметът го е разчертал на парцели от 400 кв. м, като така е изчислил, че ще може да го раздаде 700 млади семейства. Димов предлага срещу безплатния терен семействата да нямат право да препродават имотите, а те само да се унаследяват от децата, внуците и поколенията на човека или семейството, което е придобило безвъзмездното право на строеж. На подмятанията, че тези забрани противоречат на Конституцията, Димов дава да се разбере, че Конституцията не е пречка за него. "Юристите ще създадат договор, който всеки сам ще подпише и там като се заложат клаузи с неустойки, които да бъдат 1000 пъти над стойноста на имота, то тогава нека всеки сам да си направи извода дали ще иска да продава този имот", пише Димов в развихрилата се дискусия под новината във "Фейсбук".

Кой ще има право на безплатната земя не е съвсем ясно на този етап. "Тези имоти ще се раздават на местни хора с минимум 5 години отседналост по постоянен адрес и така няма как да дойдат нови хора само заради това, че ще даваме безвъзмездно общински имоти", обяснява кметът по повод друг коментар. Той кани всеки жител да участва в обсъждането на критериите, но това ще стане възможно само ако управата на Софийска област прегърне странната идея. А тя до този момент мълчи.

Кметът Димов не е толкова чужд на евтиното раздаване на земи. През 2019 г. даже за кратко беше арестуван по разследване за продажба на общински терени на безценица и при много съмнителни обстоятелства. Тогава се установи, че купувачите са три юридически лица, като на едно от тях пълномощник се оказа бащата на кмета, а четвъртият купувач – висш магистрат от Националната следствена служба. Жители на Божурище припомнят и че съпругата на кмета се занимава със строителен бизнес.