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Уж издирваният Невзоров се появи пред собственици в Баба Алино

Днес, 13:09
Невзоров, по време на срещата със собствениците в Баба Алино
FB/Forestclub.bg
Невзоров, по време на срещата със собствениците в Баба Алино

Инвеститорът в Баба Алино - украинецът Олег Невзоров, се е срещнал на живо днес със собственици в скандалния комплекс. Информацията бе разпространена от свързаните с компанията КУБ профили в социалните мрежи. Придружена бе от снимки на Невзоров от срещата. Всичко това нямаше да е толкова странно, ако досега даваните от българските власти информации не гласяха, че украинецът е търсен усилено, проследяваше са движението му. Макар да не бе обявен официално за издирване, преди 20 дни вътрешният министър Демерджиев даде да се разбере, че практически Невзоров се издирва: 

Демерджиев: Издирваме Невзоров
Продължава издирването на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров, както и на други лица във връзка с незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Това се разбра от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев.
СЕГА
02 Юни 2026

  

"Личното присъствие на г-н Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажираността на компанията към всеки един свой клиент и партньор. По време на срещата бяха обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от страна на кмета на Варна г-н Благомир Коцев (вероятно се има предвид заповеди за събаряне - бел. авт.). На всички поставени въпроси бяха дадени изчерпателни и конкретни отговори, с желание за пълна прозрачност и отчетност пред засегнатите страни", се казва още в съобщението на компанията. Заповедите на кмета ще се обжалват, заявена е готовност проектът изцяло да бъде бранен в съда:

 

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Ключови думи:

Олег Невзоров, КУБ, Баба Алино, незаконен град

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