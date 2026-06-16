Сметната палата проверява МВР за изхарчени 1,3 млрд. лв. за пожари

През последните години увеличаването на пожарите върви успоредно със споровете има или не техника за тяхното гасене.

Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите как са изразходили цели 1,3 млрд. лв. за борба с пожарите. Това става ясно от официално съобщение на одитния орган.

Стартираният одит има дори име - одит "Управление на дейностите по предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари и мерки за възстановяване на последиците от тях". Обект на цялостната проверка е изпълнението на всички дейности по предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари и мерките за преодоляване на последиците от тях - както като програми и политики, така и като конкретни инициативи и резултати, като финансиране и степен на готовност на институциите за навременна реакция и координацията между тях, посочват от Сметната палата.

Битката не е срещу пожарите, а за власт и един милиард Ако една малка държава разполага с цели над 6000 пожарникари, с над 600 доста нови пожарни от лек, среден и тежък клас, ако в момента купува още 285 чисто нови и модерни противопожарни машини, ако разполага с десетки единици от водоноски, багери, автостълбове, автокранове,

Одитът ще обхване последните две години и половина, в които са прилагани мерки и инициативи - от 01.01.2024 г. до 30.06.2026 г. Одитирани организации са Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите, като в рамките на одита ще се събира и анализира информация и от Министерския съвет, от областните управи и от общините.

МВР осигурява пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации, както и достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 чрез Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

България е в Топ 5 по щети от горски пожари в ЕС В разгара на летните горски пожари в цяла Европа институтът XDI, част от Climate Risk Group, отново постави България в Топ 5 на най-застрашените държави в Европейския съюз откъм щети върху инфраструктурата.

По Бюджета на МВР за пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации отделените средства за 2024 г. са 461 млн. лв., а за 2025 г - 650 млн. лв. Част от тези средства са предназначени за справяне с горски пожари.

По бюджета на Изпълнителната агенция по горите за специализирани дейности в горските територии за 2024 г. са били предвидени 39,7 млн. лв., а за 2025 г. - 43 млн. лв., а за планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита - 7,3 млн. лв. за 2024 г. и 7,2 млн. лв. за 2025 г.

По европейски проект за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда" 2021-2027 г. - "Повишаване техническата обезпеченост и капацитет на структурните звена на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и подготовка на населението за реагиране при горски пожари" са предвидени в размер на 163,3 млн. лв.

Закупена за милиони система срещу пожари за "Спартан" не се използва През лятото на 2022 г. страната ни е закупила системи за гасене на пожари за самолетите "Спартан". Те обаче не могат да се ползват вече три години поради липса на обучени пилоти. Това съобщава в писмен отговор на депутатски въпрос военният министър Атанас Запрянов.

Одиторите ще проверяват още и други проекти, програми и директни грантове за доставка на нова техника, лични предпазни средства, ремонт на сгради и съоръжения, повишаване капацитета на служителите, подготовка на населението за реагиране при бедствия

През 2025 г. България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в ЕС като процент от територията на страната според данни на Европейска информационна система за горски пожари (EFFIS). През миналата година сме изгубили около 300 000 декара гори, много от тях в НАТУРА 2000.

Одиторите са установили и други сериозни проблеми и причини за одита. Сред тях са, че последният стратегически документ в България е Националната стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013-2020 г. и е с отдавна изтекъл срок на действие. Разработен е проект за нова национална стратегия за периода до 2030 г., който не е приет. В същото време Европейската комисия още през 2021 г. прие новата стратегия на ЕС за горите до 2030 г.