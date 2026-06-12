Слаба избирателна активност в кметската битка за район "Средец"

Извънредни кметски избори се провеждат днес на 13 места в страната. "Гвоздеят" е битката за столичния район "Средец", която се наложи след влизането на Трайчо Трайков в служебния кабинет на Андрей Гюров. Трайков отново е кандидат (ПП-ДБ), другите претенденти са Кирил Нешев ("България може"), Веселина Таскова-Йорданова ("Възраждане"), Георги Неделчев ("Български съюз за директна демокрация"), Пламена Заячка ("БСП - Обединена левица"), Иван Търпоманов ("Свобода").

Прави впечатление отсъствието на много от основните политически сили в състезанието за район "Средец". Сред тях са дори "Прогресивна България" и ГЕРБ.

Районът е от малобройните в София - 31 898 жители. С право на глас са малко над 28 000 души. Секциите са 43, във всяка трябва да има машинно гласуване.

Избирателната активност на частичните избори за кмет на столичния район "Средец" към 16:00 ч. е 7,57%, каза за БТА председателят на Общинската избирателна комисия – Столична Полина Витанова. Не са установени проблеми с машинното гласуване. Сигнали за нарушение на изборния процес няма, допълни тя. Изборният ден ще приключи в 20:00 ч.

Поради различни причини кметски избори има днес и в 12 села от страната: Лиляч, Чинтулово, Градище, Долище, Дедино, Бата, Бъдеще, Орешник, Вратца, Долна Диканя, Гроздьово, Подайва, които се намират съответно в общините Невестино, Сливен, Левски, Кърджали, Ардино, Поморие, Стара Загора, Тополовград, Кюстендил, Радомир, Долни чифлик, Исперих.

Напрежение вече има в невестинското село Лиляч. Снощи, часове преди началото на изборния ден, служители на полицията са обискирали кварталния магазин в селото по сигнал за търговия на гласове. Доказателства обаче не са открити. Недоволство в село Лиляч има и заради изборните списъци. Според тях, право на глас имат 98 души, но голяма част са непознати на местните жители. Още през януари проверка на Областната администрация в Кюстендил е установила 33-ма неправомерно включени в списъците.

Всички победители от изборите днес ще кметуват малко повече от година, тоест до редовните местни избори. Те са през есента на 2027 г.