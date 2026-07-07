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ПБ иска изцяло машинно гласуване още на президентските избори

Хората на Румен Радев се амбицираха да прекроят ИК до края на месеца

Днес, 15:32
БГНЕС

От "Прогресивна България" предлагат изцяло машинно гласуване, връщане на старите правила за вота в чужбина без ограниченията, наложени от бившите управляващи, както и редица промени в организационния процес на изборите. Хората на Румен Радев дадоха заявка да приключат с поредното прекрояване на ИК до края на месеца. Първото обсъждане на новите правила ще е в парламентарната правна комисия утре. За отбелязване е, че инициативата на ПБ се случва непосредствено преди президентските избори през ноември. 

Предложения за промени в Изборния кодекс внесоха и от "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

Гласуване с машини

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов разясни пред парламентарните репортери промените. На първо място се предлага отпадане на хартиените бюлетини, като изключение ще се прави само за секции с под 300 избиратели, подвижните избирателни секции, секциите в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции, както и за намиращите се извън страната плавателни съдове под български флаг.

Гласуване в чужбина

Преди изборите през април ГЕРБ, "Възраждане", БСП и ИТН ограничиха броя на избирателните секции в страни извън ЕС до 20 извън тези в дипломатическите и консулските представителства. Ограничението засегна българите във Великобритания, САЩ и Турция. От 1 януари 2028 г. пък се предвиждаше създаването на район "Чужбина", който да разполага с 4 мандата. Според Петър Витанов тези промени са "непрактични" и от ПБ искат район "Чужбина" и ограничението за 20-те избирателни секции да отпаднат.

Други промени

От ПБ искат забрана за публикуване на резултати от социологически проучвания преди 20:00 часа в изборния ден в социалните мрежи.

Не на последно място, хората на Румен Радев искат и по-задълбочено обучение за представителите в комисиите - след успешно положен изпит те ще получават сертификат и ще бъдат вписвани в публичен регистър. Според Петър Витанов това ще повиши качеството на изборната администрация.

 

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Ключови думи:

Изборен кодекс, машинно гласуване

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