Обсъжда се нова методика за проверка на машините за гласуване

Илияна Димитрова Законът изисква да се извърши проверката, преди избирателите да гласуват с устройствата.

Министерството на електронното управление е публикувало за обществено обсъждане проект на актуализирана методика, с която да се удостовери съответствието на машините за гласуване със законовите стандарти. Той е изготвен съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация.

До 20 март заинтересованите страни могат да предоставят становище по проекта.

Според Изборния кодекс министерството, заедно с двата института, трябва да извърши посочената проверка чрез методиката. Това става в срок от 20 работни дни, считано от датата, на която Централната избирателна комисия (ЦИК) им предостави устройствата.

В процеса на удостоверяването могат да участват и представители на участниците в изборите, на НПО, които са регистрирали наблюдатели за вота, и на БАН. На тях се предоставя достъп до устройствата, документацията и изходния код по ред, определен от ЦИК.