Над 37 300 българи са заявили, че ще гласуват в чужбина

Подадените заявления зад граница са повече от предишните парламентарни избори

21 Март 2026

Над 37 300 български граждани от 66 държави са изразили желание да гласуват в чужбина на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това показва справка на Централната избирателна комисия (ЦИК) от днес.

До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват извън страната. За сравнение, вчера по обяд заявленията бяха 34 609, което показва, че за малко повече от 24 часа са регистрирани още близо 2700 заявления. 

Най-много заявления има от:

  • Турция – 8593
  • Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия – 6389
  • Германия – 4605
  • Испания – 3309
  • САЩ – 2938

При предишните парламентарни избори през октомври 2024 г. подадените заявления са били 30 688. "Сега, заради ограничението, което имаме за държави извън Европейския съюз, се подават много повече заявления", коментираха от ЦИК.

В началото на годината парламентът направи промени в Изборния кодекс като ограничи до 20 броя секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС.

