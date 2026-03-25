Интересът към гласуване в Турция се срина

Заявленията за откриване на секция са 2 пъти по-малко в сравнение с 2024 г.

25 Март 2026
Председателят на ЦИК Камелия Нейкова
БГНЕС
Председателят на ЦИК Камелия Нейкова

Въпреки че заявленията за гласуване извън страната са двойно повече спрямо предходни избори, все пак се оказва, че се очакват два пъти по-малко избиратели в Турция в сравнение с октомври 2024 г. Това каза в ефира на "Здравей, България" председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

В полунощ изтече срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. Ето и каква е равносметката: 60 897 са подадените електронни заявления. На изборите през октомври 2024 г. са били малко над 30 000. Във Великобритания – при 2000 заявления през 2024 г., този път са получени 10 000. В посолството в Лондон ще бъдат разкрити още 7 секции. Две секции ще има в Единбург. Заявленията за гласуване в Турция са по-малко, отколкото са били през 2024 г. Сега са 15 536, а през октомври 2024 г. са били 30 688. 

Тези заявления служат за разкриване на избирателни секции и за съставяне на списъците за гласуване. Това означава, че има ли заявления, ЦИК е длъжна да осигури секции. Няма обаче как да го направи заради ограничението от 20 секции, извън дипломатическите и консулските представителства, в страните извън ЕС. "Тежката задача пред ръководителите на дипломатическите и консулските представителства да е така да съобразят предложенията си за местоположение на избирателните секции, че те да бъдат максимално удобни за избирателите", каза Нейкова.

"Дали ще има секции в почетните консулства - това зависи от преценката на МВнР дали отговарят на изискванията. Ако да, могат да се разкрият секции извън тези 20", каза Нейкова. И добави, че няма как хората, които са гласували в 112 секции, да бъдат обслужени от 20. Това означава сериозен проблем. От ЦИК обаче ще направят всичко възможно, за да дадат възможност на всички желаещи да упражнят правото си на глас.  

Подадените заявления за гласуване освен в Турция са 10 471 в Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, в Германия - 8095, в Испания - 4785,  в САЩ - 3988.

