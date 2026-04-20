Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПБ получава близо 40% от гласовете в чужбина

В Канада разликата между партията на Румен Радев и ПП-ДБ е 32 гласа

20 Апр. 2026
Избиратели в Брюксел.
"Прогресивна България" води и в предпочитанията на българите зад граница. Формацията на Румен Радев взима 70 995 гласа или 38.038% от всички при 100% обработени секционни протоколи.

Втора е ПП-ДБ, подкрепена от 42 635 избиратели или 22.843%. Третото място остава за ДПС с 15 860 гласа и 8.498% подкрепа. ГЕРБ е едва шеста, изпреварена от "Величие" и "Възраждане".

Какъвто и да е ефектът от тавана на избирателните секции извън ЕС, който Народното събрание постави, накрая гласувалите в чужбина видимо надхвърлят броя им от миналите парламентарни избори през октомври 2024 г. Тогава гласуваха около 143 хиляди души.

 

Обобщени данни от гласуването

Партия, Коалиция Гласове Разпределение
 
21 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 70 995 38.038%
 
7 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 42 635 22.843%
 
17 Движение за права и свободи - ДПС 15 860 8.498%
 
14 ПП ВЕЛИЧИЕ 10 791 5.782%
 
8 ВЪЗРАЖДАНЕ 9 790 5.245%
 
15 ГЕРБ-СДС 8 715 4.669%
 
11 АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС 6 905 3.700%
 
4 ПП МЕЧ 6 832 3.660%
 
20 СИЯНИЕ 3 804 2.038%
 
- Не подкрепям никого 2 172  
 
5 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 1 749 0.937%
 
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 601 0.858%
 
12 АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК 1 172 0.628%
 
19 БЪЛГАРИЯ МОЖЕ 1 118 0.599%
 
2 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 853 0.457%
 
18 ПП НАЦИЯ 795 0.426%
 
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 790 0.423%
 
10 Движение на непартийните кандидати 713 0.382%
 
9 МОЯ БЪЛГАРИЯ 280 0.150%
 
6 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 271 0.145%
 
23 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 266 0.143%
 
24 ПП ГЛАС НАРОДЕН 255 0.137%
 
13 НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ 223 0.119%
 
22 Съпротива 170 0.091%
 
16 КП ТРЕТИ МАРТ 60 0.032%

Външният министър Надежда Нейнски заяви по време на брифинг, че ограничението до 20 секции за страни извън ЕС е създало напрежение. Тя отбеляза, че  81% от гласувалите са били без предварителна регистрация и това изключително е забавило процеса, защото всеки един от гласоподавателите е трябвало да попълни декларация на място и затова са се образували опашки.

Заради много хора например в Лондон изборният ден е бил удължен с един час в пет секции. В Турция от 27 секции, седем са били с удължено работно време до 21 часа. В Испания - една секция, в Барселона, в Сърбия - две, в Норвегия – една, Все още се обработват протоколите от САЩ, отбеляза Нейнски. 

Според предварителни данни малко под 200 000 са гласувалите в чужбина.

В Турция се отчита спад в избирателната активност. И там изборите се проведоха с ограничен брой секции, а гласувалите са 28 713 души -  два пъти по-малко в сравнение с изборите преди две години. Секциите са били шест пъти по-малко спрямо предходния вот. При 100% обработени протоколи ДПС на Делян Пеевски получава 53.127% от гласовете, след това е формацията на бившия "шеф" на Пеевски Ахмед Доган АПС с 21.130%. На трето място е "Прогресивна България" със 17.322%, а на четвърто ПП-ДБ с 2.985%.

Във Великобритания при около 100% обработени протоколи от секциите в Великобритания първа политическа сила е "Прогресивна България", с 31.923%. На второ място се нарежда ПП-ДБ с 31.087%. Следват "Възраждане" с 13.950% и "Величие" с около 8.020%. "Има такъв народ", която в миналото е получавала сериозна подкрепа, сега събира едва около 0.888%. ГЕРБ са с 5.930%.

В САЩ гласуването също мина под знака на рекордна избирателна активност. Там водеща партия е ПП-ДБ, следвана от "Прогресивна България".

Във Франция избирателните секции в цялата страна са 19. Общият брой на гласувалите българи е 5097. "Прогресивна България" получава 37,5% от гласовете, следвана от ПП-ДБ с 33,2%, ГЕРБ-СДС с 5,6%, "Величие" с 5,2% и "Възраждане" с 4,7 на сто.

В Германия изборният ден приключи с рекорд от 35 999 гласували. На изборите през през 2021 г. са гласували 33 000 души. Данните сочат, че на първо място е "Прогресивна България" с 45.433%. На второ място е ПП-ДБ с 23.575%, а на трето е партия "Величие" с 6.741%.

В Австрия на първо е "Прогресивна България" с 36.395%, на второ място е ПП-Б с 32.422%. ГЕРБ са получили 6.287%.

В Канада разликата между първия и втория е едва 32 гласа. На първо място е "Прогресивна България", следвана от ПП-ДБ.

В Испания на първо място е "Прогресивна България" с 46.917%, ПП-ДБ са получили 14.752%, а "Величие" са трети с 10.553%.

В Русия партията на Румен Радев "Прогресивна България" е на първо място с 42.721%. На второ е "Възраждане" с 27.208%, а на трето ПП-ДБ със 7.637%.

В Сърбия, където традиционно гласуват българи, които нямат адресна регистрация в София, ПП-ДБ са първо място с 49.037%, следвани от "Прогресивна България" с 25.096%.

В Египет, Япония и Китай ПП-ДБ вземат превес над "Прогресивна България".

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

гласуване в чужбина, парламентарни избори 2026

