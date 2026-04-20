ПБ получава близо 40% от гласовете в чужбина

"Прогресивна България" води и в предпочитанията на българите зад граница. Формацията на Румен Радев взима 70 995 гласа или 38.038% от всички при 100% обработени секционни протоколи.
Втора е ПП-ДБ, подкрепена от 42 635 избиратели или 22.843%. Третото място остава за ДПС с 15 860 гласа и 8.498% подкрепа. ГЕРБ е едва шеста, изпреварена от "Величие" и "Възраждане".
Какъвто и да е ефектът от тавана на избирателните секции извън ЕС, който Народното събрание постави, накрая гласувалите в чужбина видимо надхвърлят броя им от миналите парламентарни избори през октомври 2024 г. Тогава гласуваха около 143 хиляди души.
Обобщени данни от гласуването
|№
|Партия, Коалиция
|Гласове
|Разпределение
|21
|ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|70 995
|38.038%
|7
|КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|42 635
|22.843%
|17
|Движение за права и свободи - ДПС
|15 860
|8.498%
|14
|ПП ВЕЛИЧИЕ
|10 791
|5.782%
|8
|ВЪЗРАЖДАНЕ
|9 790
|5.245%
|15
|ГЕРБ-СДС
|8 715
|4.669%
|11
|АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС
|6 905
|3.700%
|4
|ПП МЕЧ
|6 832
|3.660%
|20
|СИЯНИЕ
|3 804
|2.038%
|-
|Не подкрепям никого
|2 172
|5
|БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА
|1 749
|0.937%
|1
|ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|1 601
|0.858%
|12
|АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК
|1 172
|0.628%
|19
|БЪЛГАРИЯ МОЖЕ
|1 118
|0.599%
|2
|ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
|853
|0.457%
|18
|ПП НАЦИЯ
|795
|0.426%
|3
|СИНЯ БЪЛГАРИЯ
|790
|0.423%
|10
|Движение на непартийните кандидати
|713
|0.382%
|9
|МОЯ БЪЛГАРИЯ
|280
|0.150%
|6
|ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
|271
|0.145%
|23
|Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
|266
|0.143%
|24
|ПП ГЛАС НАРОДЕН
|255
|0.137%
|13
|НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ
|223
|0.119%
|22
|Съпротива
|170
|0.091%
|16
|КП ТРЕТИ МАРТ
|60
|0.032%
Външният министър Надежда Нейнски заяви по време на брифинг, че ограничението до 20 секции за страни извън ЕС е създало напрежение. Тя отбеляза, че 81% от гласувалите са били без предварителна регистрация и това изключително е забавило процеса, защото всеки един от гласоподавателите е трябвало да попълни декларация на място и затова са се образували опашки.
Заради много хора например в Лондон изборният ден е бил удължен с един час в пет секции. В Турция от 27 секции, седем са били с удължено работно време до 21 часа. В Испания - една секция, в Барселона, в Сърбия - две, в Норвегия – една, Все още се обработват протоколите от САЩ, отбеляза Нейнски.
Според предварителни данни малко под 200 000 са гласувалите в чужбина.
В Турция се отчита спад в избирателната активност. И там изборите се проведоха с ограничен брой секции, а гласувалите са 28 713 души - два пъти по-малко в сравнение с изборите преди две години. Секциите са били шест пъти по-малко спрямо предходния вот. При 100% обработени протоколи ДПС на Делян Пеевски получава 53.127% от гласовете, след това е формацията на бившия "шеф" на Пеевски Ахмед Доган АПС с 21.130%. На трето място е "Прогресивна България" със 17.322%, а на четвърто ПП-ДБ с 2.985%.
Във Великобритания при около 100% обработени протоколи от секциите в Великобритания първа политическа сила е "Прогресивна България", с 31.923%. На второ място се нарежда ПП-ДБ с 31.087%. Следват "Възраждане" с 13.950% и "Величие" с около 8.020%. "Има такъв народ", която в миналото е получавала сериозна подкрепа, сега събира едва около 0.888%. ГЕРБ са с 5.930%.
В САЩ гласуването също мина под знака на рекордна избирателна активност. Там водеща партия е ПП-ДБ, следвана от "Прогресивна България".
Във Франция избирателните секции в цялата страна са 19. Общият брой на гласувалите българи е 5097. "Прогресивна България" получава 37,5% от гласовете, следвана от ПП-ДБ с 33,2%, ГЕРБ-СДС с 5,6%, "Величие" с 5,2% и "Възраждане" с 4,7 на сто.
В Германия изборният ден приключи с рекорд от 35 999 гласували. На изборите през през 2021 г. са гласували 33 000 души. Данните сочат, че на първо място е "Прогресивна България" с 45.433%. На второ място е ПП-ДБ с 23.575%, а на трето е партия "Величие" с 6.741%.
В Австрия на първо е "Прогресивна България" с 36.395%, на второ място е ПП-Б с 32.422%. ГЕРБ са получили 6.287%.
В Канада разликата между първия и втория е едва 32 гласа. На първо място е "Прогресивна България", следвана от ПП-ДБ.
В Испания на първо място е "Прогресивна България" с 46.917%, ПП-ДБ са получили 14.752%, а "Величие" са трети с 10.553%.
В Русия партията на Румен Радев "Прогресивна България" е на първо място с 42.721%. На второ е "Възраждане" с 27.208%, а на трето ПП-ДБ със 7.637%.
В Сърбия, където традиционно гласуват българи, които нямат адресна регистрация в София, ПП-ДБ са първо място с 49.037%, следвани от "Прогресивна България" с 25.096%.
В Египет, Япония и Китай ПП-ДБ вземат превес над "Прогресивна България".