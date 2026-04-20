ПБ получава близо 40% от гласовете в чужбина

"Прогресивна България" води и в предпочитанията на българите зад граница. Формацията на Румен Радев взима 70 995 гласа или 38.038% от всички при 100% обработени секционни протоколи.

Втора е ПП-ДБ, подкрепена от 42 635 избиратели или 22.843%. Третото място остава за ДПС с 15 860 гласа и 8.498% подкрепа. ГЕРБ е едва шеста, изпреварена от "Величие" и "Възраждане".

Какъвто и да е ефектът от тавана на избирателните секции извън ЕС, който Народното събрание постави, накрая гласувалите в чужбина видимо надхвърлят броя им от миналите парламентарни избори през октомври 2024 г. Тогава гласуваха около 143 хиляди души.

Обобщени данни от гласуването

№ Партия, Коалиция Гласове Разпределение 21 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 70 995 38.038% 7 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 42 635 22.843% 17 Движение за права и свободи - ДПС 15 860 8.498% 14 ПП ВЕЛИЧИЕ 10 791 5.782% 8 ВЪЗРАЖДАНЕ 9 790 5.245% 15 ГЕРБ-СДС 8 715 4.669% 11 АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС 6 905 3.700% 4 ПП МЕЧ 6 832 3.660% 20 СИЯНИЕ 3 804 2.038% - Не подкрепям никого 2 172 5 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 1 749 0.937% 1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 601 0.858% 12 АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК 1 172 0.628% 19 БЪЛГАРИЯ МОЖЕ 1 118 0.599% 2 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 853 0.457% 18 ПП НАЦИЯ 795 0.426% 3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 790 0.423% 10 Движение на непартийните кандидати 713 0.382% 9 МОЯ БЪЛГАРИЯ 280 0.150% 6 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 271 0.145% 23 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 266 0.143% 24 ПП ГЛАС НАРОДЕН 255 0.137% 13 НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ 223 0.119% 22 Съпротива 170 0.091% 16 КП ТРЕТИ МАРТ 60 0.032%

Външният министър Надежда Нейнски заяви по време на брифинг, че ограничението до 20 секции за страни извън ЕС е създало напрежение. Тя отбеляза, че 81% от гласувалите са били без предварителна регистрация и това изключително е забавило процеса, защото всеки един от гласоподавателите е трябвало да попълни декларация на място и затова са се образували опашки.

Заради много хора например в Лондон изборният ден е бил удължен с един час в пет секции. В Турция от 27 секции, седем са били с удължено работно време до 21 часа. В Испания - една секция, в Барселона, в Сърбия - две, в Норвегия – една, Все още се обработват протоколите от САЩ, отбеляза Нейнски.

Според предварителни данни малко под 200 000 са гласувалите в чужбина.

В Турция се отчита спад в избирателната активност. И там изборите се проведоха с ограничен брой секции, а гласувалите са 28 713 души - два пъти по-малко в сравнение с изборите преди две години. Секциите са били шест пъти по-малко спрямо предходния вот. При 100% обработени протоколи ДПС на Делян Пеевски получава 53.127% от гласовете, след това е формацията на бившия "шеф" на Пеевски Ахмед Доган АПС с 21.130%. На трето място е "Прогресивна България" със 17.322%, а на четвърто ПП-ДБ с 2.985%.

Във Великобритания при около 100% обработени протоколи от секциите в Великобритания първа политическа сила е "Прогресивна България", с 31.923%. На второ място се нарежда ПП-ДБ с 31.087%. Следват "Възраждане" с 13.950% и "Величие" с около 8.020%. "Има такъв народ", която в миналото е получавала сериозна подкрепа, сега събира едва около 0.888%. ГЕРБ са с 5.930%.

В САЩ гласуването също мина под знака на рекордна избирателна активност. Там водеща партия е ПП-ДБ, следвана от "Прогресивна България".

Във Франция избирателните секции в цялата страна са 19. Общият брой на гласувалите българи е 5097. "Прогресивна България" получава 37,5% от гласовете, следвана от ПП-ДБ с 33,2%, ГЕРБ-СДС с 5,6%, "Величие" с 5,2% и "Възраждане" с 4,7 на сто.

В Германия изборният ден приключи с рекорд от 35 999 гласували. На изборите през през 2021 г. са гласували 33 000 души. Данните сочат, че на първо място е "Прогресивна България" с 45.433%. На второ място е ПП-ДБ с 23.575%, а на трето е партия "Величие" с 6.741%.

В Австрия на първо е "Прогресивна България" с 36.395%, на второ място е ПП-Б с 32.422%. ГЕРБ са получили 6.287%.

В Канада разликата между първия и втория е едва 32 гласа. На първо място е "Прогресивна България", следвана от ПП-ДБ.

В Испания на първо място е "Прогресивна България" с 46.917%, ПП-ДБ са получили 14.752%, а "Величие" са трети с 10.553%.

В Русия партията на Румен Радев "Прогресивна България" е на първо място с 42.721%. На второ е "Възраждане" с 27.208%, а на трето ПП-ДБ със 7.637%.

В Сърбия, където традиционно гласуват българи, които нямат адресна регистрация в София, ПП-ДБ са първо място с 49.037%, следвани от "Прогресивна България" с 25.096%.

В Египет, Япония и Китай ПП-ДБ вземат превес над "Прогресивна България".