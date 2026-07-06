Поне 11 са убити след яростна руска атака срещу Киев

Русия отново излива гнева си от липсата на успехи на фронта върху мирни украински градове.

Поне 11 души са убити, а 48 са ранени, сред които има 5 деца, след като руски ракети удариха жилищни сгради тази нощ в Киев, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Русия е изстреляла 68 ракети и 351 дрона, като почти всички са били насочени срещу украинската столица, съобщиха от украинските ВВС.

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Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. У Подільському районі тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники також працюють у Дарницькому, Голосіївському та Оболонському районах. pic.twitter.com/D2doWQ5G9x — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) 6 юли 2026 г.

Една от руските ракети е попаднала в девететажна жилищна сграда в район "Подолски" и частично е разрушила от 9 до 5 етаж. Повредена е и 21-етажна сграда, която частично се е срутила между третия и четвъртия етаж.

В район Голосеевски пожар е избухнал в пететажна сграда и склад. Отломки от дронове са паднали на 16-ия етаж на 25-етажна жилищна сграда.

По Киев са били изстреляни ракети „Циркон“, балистични ракети и крилати ракети Х-101. Всички ракети „Калибър“ са свалени веднага.

Russian suicide drones striking are striking residential buildings in Kyiv tonight pic.twitter.com/3ueQYNQidi — Visegrád 24 (@visegrad24) 6 юли 2026 г.

Ден преди това украинският президент Володимир Зеленски обяви, че украинското разузнаване разполага с информация, че Русия подготвя нов масиран удар срещу Украйна.

Проклятые людьми и богом целятся в дома

Киев pic.twitter.com/AIrdBrd57l — 🌍Femida (@FemidaMedia) 6 юли 2026 г.



По традиция руското военно министерство обяви жилищните сгради за “военни обекти”.

Русия потвърди, че е нанесла масивен въздушен удар по Украйна през нощта. Целите са били военнопромишлени обекти, обекти на горивно-енергийния комплекс в Киев и околностите, както и военни летища в Днепропетровска, Полтавска, Черкаска, Черниговска и Киевска области.