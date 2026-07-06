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Поне 11 са убити след яростна руска атака срещу Киев

48 са ранени, сред които 5 деца

06 Юли 2026Обновена
Част от ракетите попаднаха директно в жилищни сгради в Киев
Част от ракетите попаднаха директно в жилищни сгради в Киев

Русия отново излива гнева си от липсата на успехи на фронта върху мирни украински градове.

Поне 11 души са убити, а 48 са ранени, сред които има 5 деца, след като руски ракети удариха жилищни сгради тази нощ в Киев, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Русия е изстреляла 68 ракети и 351 дрона, като почти всички са били насочени срещу украинската столица, съобщиха от украинските ВВС.

Една от руските ракети е попаднала в девететажна жилищна сграда в район "Подолски" и частично е разрушила от 9 до 5 етаж. Повредена е и 21-етажна сграда, която частично се е срутила между третия и четвъртия етаж.

В район Голосеевски пожар е избухнал в пететажна сграда и склад. Отломки от дронове са паднали на 16-ия етаж на 25-етажна жилищна сграда.

По Киев са били изстреляни ракети „Циркон“, балистични ракети и крилати ракети Х-101. Всички ракети „Калибър“ са свалени веднага.

 

Ден преди това украинският президент Володимир Зеленски обяви, че украинското разузнаване разполага с информация, че Русия подготвя нов масиран удар срещу Украйна.


По традиция руското военно министерство обяви жилищните сгради за “военни обекти”.

Русия потвърди, че е нанесла масивен въздушен удар по Украйна през нощта. Целите са били военнопромишлени обекти, обекти на горивно-енергийния комплекс в Киев и околностите, както и военни летища в Днепропетровска, Полтавска, Черкаска, Черниговска и Киевска области.

 

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Ключови думи:

руска ракетна атака, Киев

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