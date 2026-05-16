Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Саръбоюков стартира сезона с второ място в Диамантената лига

Атлет №1 на България направи само един успешен опит на турнира в Шанхай

Днес, 14:25
Божидар Саръбоюков гледа към отпечатъка след единствения си успешен опит в Шанхай
тв скрийншот
Божидар Саръбоюков гледа към отпечатъка след единствения си успешен опит в Шанхай

Божидар Саръбоюков стартира летния сезон на открито в леката атлетика с второ място в скока на дължина на откриващия турнир от най-престижната верига - "Диамантената лига".

В Шанхай бронзовият медалист от световното първенство на закрито в Торун (Пол) тази зима преодоля 8.07 м, доста под националния му рекорд от 8.45 м, поставен в Белград в зала на 11 февруари. Този резултат обаче дойде след само един успешен опит в състезанието - третия и последен, като Божидар го направи с отскачане доста пред дъската, за да се застрахова от нов фаул.

Повече от Саръбоюков преодоля само световният шампион в зала и на открито Матия Фурлани. Италианецът постигна 8.43 м и постави свой личен рекорд. Трети се нареди узбекистанецът Ануар Ануаров с 8.01 м.

21-годишният Саръбоюков отпътува за Азия настинал и с висока температура от 38 градуса. Следващото му състезание е отново в Китай - на турнира от Диамантената лига в Сянмън. Атлет №1 на България има потвърдени и други 4 "диамантени" състезания: в Рим (4 юни), Монте Карло (10 юли), Лозана (21 август) и Цюрих (27 август). Записан е и за още няколко силни турнира, а у нас ще участва и в националното първенство (25-26 юли).

Божидар ще има ангажименти и с националния отбор, като ще представя България на Балканския шампионат (20-21 юни) във Волос (Гър) и на европейското първенство в Бирмингам (10-16 август).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лека атлетика, Божидар Саръбоюков

Още новини по темата

В София ще има масово бягане като в Ню Йорк
12 Май 2026

16 г. по-късно български атлет спечели световен медал
22 Март 2026

Начева завърши 8-а в световния си дебют в зала
21 Март 2026

И двамата ни спринтьори отпаднаха на световното по лека атлетика
20 Март 2026

Пет световни рекорда в атлетиката бяха отменени заради измама
10 Март 2026

Угандиец подобри световния рекорд на полумаратон
09 Март 2026

Грък надмина Бубка и Лавийени в историята на овчарския скок
01 Март 2026

Атлетите ни са втори по медали на балканиадата
22 Февр. 2026

Англичанка подобри световния рекорд в бягането на 800 м
20 Февр. 2026

Божидар Саръбоюков скочи до №1 в света
11 Февр. 2026

Саръбоюков подобри 31-годишния национален рекорд

08 Февр. 2026

Саръбоюков отново скочи повече от 8.20 метра
03 Февр. 2026

Саръбоюков скочи 8.15 метра за второ място в Париж
25 Яну. 2026

Американец счупи един от най-старите рекорди в атлетиката
25 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса