Радослав Росенов спечели европейско злато за българския бокс

БФБокс Радослав Росенов е пласирал десния си прав в лицето на Айдер Абдураимов по време на финала в "Асикс Арена".

След шест европейски титли при юношите Радослав Росенов стана континентален шампион по бокс за мъже. Българският национал в кат. до 60 кг триумфира с титлата на Евро 2026 в София, побеждавайки във финала украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение - 5:0 гласа (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27).

След относително равностойна игра в първите два рунда резултатът в картите на реферите беше 3:2 в полза на 22-годишния русенец. През последните три минути на ринга в зала "Асикс Арена" обаче българинът демонстрира повече агресия и непримиримост и въпреки отворилата му се за пореден път аркада над дясната вежда той не позволи на съперника да се задържи в двубоя.

"Много съм щастлив, че имаме такава голяма публика. Винаги са тук и ме подкрепят - бяха първите думи пред БНТ на Росенов като европейски шампион. - Искам да благодаря на всички треньори начело с Жоел Арате. На президента на федерацията Красимир Инински. На моя личен треньор Съби Събев. Трябваше да играя с техника. После застанах малко по-мъжки и показах, че мога да се бия. Винаги съм готов. Аркадите нямат значение. Винаги идвам за златото, никога за второ и трето място."

Треньорът на националния отбор Жоел Арате също беше щастлив, макар и лаконичен:

"Благодаря за подкрепата! Тази титла е за цяла България. Състезанието беше много трудно."

Благодарение на златния медал на Радослав Росенов България приключи участието си на домакинското първенство с общо две отличия. Другото беше извоювано от Рами Киуан - бронз в кат. до 75 кг.