Нов раздор в шахмата отмени обединението

БСФШ / БФШ 2022 Въпреки че през пролетта си стиснаха ръцете в реалността, председателите на двете конкуриращи се федерации по шахмат Милен Василев и Васил Антонов продължават да си комуникират основно онлайн.

Не, обединение в българския шахмат няма да има. Или поне не по предложения модел от лицензираната от спортното министерство "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022).

Миналия четвъртък (30 октомври) нейният председател Васил Антонов написа публично писмо до колегата си Милен Василев, ръководещ членуващата в международните структури "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ). В него той предложи БСФШ да се влее в БФШ 2022, за да бъде съхранен държавният лиценз и да не се стигне до "прекъсване на финансирането за дълъг период от време".

Антонов определи едноседмичен срок за отговор, но ответната реакция дойде още на четвъртия ден. Тази сутрин Василев публикува своята позиция, с която по учтив начин отклони офертата.

"След внимателен анализ следва да заявя, че Българската спортна федерация по шахмат не може да приеме предложения от Вас модел на "обединение", тъй като той не съответства на действащата правна, организационна и международна рамка в българския шахмат - посочва президентът на БСФШ. - С решението на FIDE от декември 2023 г. кандидатурата на БФШ 2022 за членство беше окончателно отхвърлена. Това решение е необратимо и означава, че БФШ 2022 не може да представлява България в международните шахматни организации. От септември 2023 г. БСФШ е единственият признат и легитимен представител на страната пред FIDE и Европейския шахматен съюз."

Василев също така оборва аргумента на Антонов, че при евентуално прехвърляне на лиценза от БФШ 2022 на БСФШ ще се стигне до спиране на парите от министерството на младежта и спорта за шахмата.

"Във връзка с твърденията Ви относно "финансова устойчивост" следва да се уточни, че действащата нормативна уредба не поставя ограничения новолицензирана федерация да получава държавно финансиране през първата година. Законът ясно постановява, че лиценз се предоставя на федерацията, която представлява националните клубове пред международните организации - в случая това е БСФШ", се казва в отговора до БФШ 2022.

В заключение Милен Василев още веднъж отхвърля предложението на Васил Антонов. И предлага алтернативен подход:

"Процесът на обединение на шахматните организации приключи през септември 2023 г. с учредяването на БСФШ. Отказът на БФШ 2022 да участва в него беше стратегическа грешка, която днешните предложения не могат да коригират. Международните институции вече са потвърдили чрез своите решения кой е легитимният представител на българския шахмат. С оглед на горното, БСФШ не приема предложената форма на "обединение". Възможно и конструктивно решение е клубовете, членуващи в БФШ 2022, да се присъединят към структурата на БСФШ, при спазване на устава и правилата на федерацията. Това е единственият път към реално обединение на шахматната общност, гарантиращ достъп до националните и международни състезания и стабилно развитие на спорта."

Така половин година след подписването на "меморандум за сътрудничество" между БФШ 2022 и БСФШ двете страни всъщност продължават пълномащабната война за контрол върху българския шахмат, водеща се вече почти десетилетие между различни лагери. И както изглеждаше, че развръзката е наближила, така краят отново започна да се отдалечава.