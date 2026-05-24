Никола Цолов завърши четвърти в Канада в невероятно състезание

Никола Цолов преживя най-лудото си състезание до момента във Формула 2, но в крайна смятка успя да завърши на четвърто място на пистата "Жил Вилньов" в Монреал.

Българският пилот стартира от втората позиция и потегли отлично и изпревари стартиралия от полпозишъна Лорънс ван Хьопен още в началото. Скоро след това нидерландецът си върна лидерството и го задържа до края на четвъртата обиколка, когато се опита да се предпази от атака на Цолов, но сгреши и се удари, с което отпадна.

Това позволи на Цолов да поведе зад колата на сигурността, а след това българинът направи отличен рестарт и запази първото си място пред Мартиниус Стеншорн. Почти моментално обаче автомобилът за сигурност се върна на пистата заради инцидент с Емерсон Фитипалди. Тогава почти всички болиди влязоха за смяна на гуми. Малко по-късно се случи и кошмарен момент за Цолов - той бе ударен от индиеца Куш Майни и отстъпи чак на 16-о място.

Това не отчая 19-годишния ни пилот и той започна да се връща обратно към челото, като имаше късмет и доста от болидите пред него да отпаднат. Така при пресичането на финалната линия Цолов бе на четвърто място, печелейки нови 12 точки. Все пак за него остана и огорчението, че можеше и да е на подиума, ако не бе ударът с Майни. Победата бе за норвежеца Мартиниус Стеншорн, който спечели пред съотборника си в "Родин" Алекс Дън. Трети е лидерът в генералното класиране Габриеле Мини (МП "Моторспорт").

Stenshorne

Dunne

Mini

Tsolov

Montoya

Shields

Varrone

Herta

Boya

Maini#F2 #CanadianGP pic.twitter.com/lv4JUdhEMR — Formula 2 (@Formula2) 24 май 2026 г.

В генералното класиране след първите три кръга за сезон 2026 лидер с общ актив от 57 точки е Мини, който води с 10 пред Цолов.

Сезонът във Формула 2 ще продължи след две седмици (4-7 юни) със старт в Монако.