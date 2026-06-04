Инициатива на Путин и Тръмп събира американски и руски хокеисти

Хокеен мач между селекции на Русия и САЩ ще се проведе на 1 юли тази година в руската столица. Новината обяви официално ръководителят на Американската търговска камара (AmCham) Робърт Ейджи по време на Икономическия форум в Санкт Петербург.

Организацията на мача е пряк резултат от инициатива на руския президент Владимир Путин, предложена по време на телефонен разговор с американския му колега Доналд Тръмп през март миналата година. По думите на Ейджи, спортното събитие в Москва ще бъде посветено на специален повод – 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ.

Очаква се мачът да се превърне в мащабен акт на „спортна дипломация“ в контекста на настоящите геополитически отношения. Не е ясно обаче кой ще излезе на леда в Москва - играчи от двете хокейни лиги (американската НХЛ и руската КХЛ) или представители на руската и американската търговски камари

От Американската търговска камара подчертаха, че събитието цели да послужи като мост за подобряване на културните и бизнес връзките между Вашингтон и Москва, възраждайки традициите на историческото спортно съперничество на леда.

Изборът на хокей като мост между Русия и САЩ има дълбоки исторически корени – от прочутото „Чудо на леда“ (Miracle on Ice) през 1980 г. по време на зимните олимпийски игри в Лейк Плесид, когато младите американски колежани побеждават непобедимата съветска „Червена машина“, до масовото навлизане на руски звезди в американската НХЛ през последните години.