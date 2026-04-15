Гаф на "Лудогорец" доближи "Левски" на три победи от титлата

Мечтата на "Лудогорец" за 15-а поредна титла започва да се превръща в химера, след като разградчани загубиха с 0:1 гостуването си срещу "Арда" в ХХХ кръг от Първа лига. След тази грешна стъпка действащите шампиони останаха с 60 точки и изостават с 10 от "Левски" преди началото на втората фаза в първенството. Предстоят още 6 мача, като "Левски", "Лудогорец", "ЦСКА 1948" и ЦСКА ще играят по два пъти помежду си. Но при сегашния развой три победи на "сините" ще са им достатъчни за спечелването на първа титла от 2009 г. насам.

"Лудогорец" беше изненадан в Кърджали още в 4-ата минута, когато националът Димитър Велковски засече подаване на Атанас Кабов. След това "Лудогорец" беше споходен от страхотен малшанс. В 13-ата минута халфът на гостите Ивайло Чочев на два пъти улучи напречната греда. В 56-ата минута същото стори и Дерой Дуарте.

Разградчани натиснаха до края, но стигнаха само до едно по-сериозно положение - в 82-ата минута вратарят на "Арда" Анатолий Господинов спаси удар на Ерик Маркус. Така "Арда" спечели и втория си мач срещу "Лудогорец" в редовния сезон след успеха с 3:2 в Разград на 9 ноември.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо призна след мача, че тимът му е загубил практическите шансове за титлата. "Беше тежък двубой. Първото полувреме имахме достатъчно положения, с които дори можехме да спечелим, но не успяхме. Получихме гол при единственото тяхно положение, след това вратарят им се представи добре и не успяхме да отбележим. Второто полувреме не можахме да създадем достатъчно положения. Знаехме, че "Арда" ще се прибере, няма да има много пространства. Може и се повлияхме, защото знаехме, че трябва да победим, но и да се придържаме към плана. Не се получи, не успяхме да се справим добре. Фокусът ни сега е в двата мача за Купата на България. Знаем, че когато изоставаме с толкова много точки, ще е трудно, но сега мислим за Купата. Мотивацията ни за печелене на този трофей е огромна и ще влезем с всички сили в предстоящия двубой у дома срещу ЦСКА", каза норвежецът.

Наставникът на "Арда" Александър Тунчев заяви: "Беше много трудно. До голяма степен имахме късмет. "Лудогорец" имаше няколко чисти ситуации, които можеше да отбележи. Ние вкарахме ранен гол и това ни позволи да се дръпнем малко и да опитваме да отбележим втори гол на преход. Както и преди мача с "Левски", така и днес казах, че това се явява като мач в Европа, защото "Лудогорец" постоянно участва в евротурнирите. Излязохме освободени и със самочувствие, това ни помогна."