Дежавю за "Лудогорец" в Европа - отново срещу "Ференцварош"

Унгарският шампион застана на пътя на разградчани към 1/8-финалите

Днес, 14:42
Капитанът на "Лудогорец" Антон Недялков срещу нигериеца Бамиделе Юсуф по време на последния мач на българския шампион срещу "Ференцварош" - на 6 ноември м.г. в Будапеща, спечелен от домакините с 3:1.
ЕПА/БГНЕС
"Ференцварош" се изправи за трети път пред "Лудогорец" през този сезон в европейските клубни турнири. Сега унгарският шампион ще е съперник на разградчани в плейофа за определяне на един от 1/8-финалистите в Лига Европа. Първата среща е на 19 февруари в Разград, а реваншът е на 26 февруари в Будапеща.

Двата тима се срещнаха първо в III квалификационен кръг за Шампионската лига в началото на август, като мачът в Разград завърши 0:0, а в Унгария домакините спечелиха с 3:0. Последва и двубой от редовната фаза в Лига Европа - на 6 ноември в Будапеща, в който домакините победиха с 3:1. Сега "Лудогорец" ще търси първа победа над "Ференцварош" през сезона под ръководството на новия си треньор Пер-Матиас Хьогмо. Начело на унгарския тим все така е Роби Кийн.

"Лудогорец" до момента има само една победа над "Ференцварош" в седемте досегашни двубоя. В останалите има 4 загуби, а два пъти е завършвал наравно.

Ако сега успее да елиминира "Ференцварош", българският шампион ще има португалски противник на 1/8-финалите - "Брага" или "Порто". Жребият за тази фаза ще е на 27 февруари.

В друга двойка от плейофите ПАОК, където играе капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов, ще срещне испанския "Селта".

 

ЖРЕБИЯТ ЗА ПЛЕЙОФИТЕ В ЛИГА ЕВРОПА

"Динамо" (Загреб) - "Генк"
"Бран" - "Болоня"
"Лудогорец" - "Ференцварош"
"Селтик" - "Щутгарт"
"Панатинайкос" - "Виктория" (Пилзен)
"Фенербахче" - "Нотингам Форест"
ПАОК - "Селта"
"Лил" - "Цървена звезда"

 

