БФС пак "изпра" рефер №1 у нас за груб гаф

Dsport/Скрийншот Скандалната ситуация на мача "Берое" - ЦСКА, при която се вижда очевидната игра с ръка на защитника на столичния тим Адриан Лапеня. Но от Съдийската комисия към БФС определиха, че китката на играча не била стегната.

Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС) изглежда е готова на всичко, дори да си навлече публично недоволство, но да опази рефер №1 у нас Георги Кабаков, въпреки грубите му грешки този сезон. Поредно доказателство дойде днес, след като от комисията пуснаха редовния си анализ на спорните ситуации от изминалия кръг в Първа лига.

Там вниманието бе фокусирано най-вече към мача "Берое" - ЦСКА (0:3), в който имаше две дискусионни ситуации с играча на гостите Адриан Лапеня. В 29-ата минута испанският защитник събори откъсващия се играч на старозагорци Факундо Аларкон, а в 33-ата игра с ръка в наказателното си поле. И двете ситуации главният съдия на мача Тодор Киров не реагира, но и отговорникът за VAR Георги Кабаков реши, че не трябва да сезира Киров за нарушения, въпреки тяхната очевадност.

Днес Съдийската комисия замаза първата ситуация (за евентуалния червен картон), като доста витиевато прехвърли вината върху Киров, вместо върху затраялия си Кабаков: "Главният съдия, който е на отлична позиция перфектно прочита играта и прилага авантаж, защото съотборникът на №15 - №8 има шанс да отправи изстрел по посока на вратата на белия тим (б.р. - на ЦСКА) и да отбележи. Дали по правилата на играта тази ситуация изисква дисциплинарна мярка? Първо - кадрите ясно показват, че няма извършено нарушение на №4 в бяло (б.ред. - Лапеня), но ако хипотетично имаше такова, той не би следвало да бъде отстранен от игра заради предотвратяване на очевидна възможност за отбелязването на гол, защото правилата са повече от ясни. Ако съдията приложи авантаж при нарушение за спиране на очевидна възможност за отбелязване на попадение, то дисциплинарната мярка се редуцира от червен картон на жълт картон за неспортсменско поведение. Тук обаче дисциплинарната мярка е излишна заради, каквато и да е непозволена игра от страна на №4 в бяло срещу №15 в зелено в зародиша на ситуацията."

А по отношение на играта с ръка обяснението на комисията е още по-смайващо - китката на Лапеня била мека. Все пак се признава, че е трябвало да бъде отсъдена дузпа, но отново вината е хвърлена върху Тодор Киров, а не върху Кабаков, чиято функция като VAR рефер е именно да коригира грешни или пропуснати ключови положения на терена.

"В тази ситуация ръката на защитника (б.р. - Лапеня) прави движение надолу по посока топката, като първоначално тя е на гърдите му, където е в абсолютно естествена позиция. Тук не можем да кажем, че ръката явно увеличава обема на тялото, но от друга страна променя треакторията на топката в следствие на контракта с нея. Топката идва от дистнация и въпреки че пред защитника с №4 има нападател нападател в зелено, който закрива посоката и на движение, той може да реагира и да се предпази от контакта. Важно е да отбележим обаче, че ръката в нито един момент не е стегната, което е доказателство за липсата, на какъвто и да е умисъл за игра с топката по непозволен начин. Това е абсолютно дискусионна ситуация, защитима и при двете решения на терена, но по-приемливото в случая би било това да бъде отсъден наказателен удар в полза на зеления тим. При дискусионни ситуации от този тип, които по инструкции трябва да се решават на терен и не са черно-бели VAR няма право, на какъвто и вид намеса, защото не би имал явни и очевидни доказателства, подкрепящи едното или другото решение. VAR трябва да се намесва само при очевидна грешка на терен и когато разполага с факти за нея", се казва в обяснението. А грешката тук е не очевидна, а очеизвадна.

Собственикът на "Берое" Ернан Банато коментира така тези положения: "Две ясни ситуации, които да променят играта… но… всичко е ОК срещу "Берое"..."

А треньорът на "Берое" Хосу Урибе добави: "Не е добре за футбола в България… VAR във ваканция ли беше? Уважавайте малките отбори, моля…"

Щадящият подход на Съдийската комисия към Георги Кабаков не е прецедент. Още е пресен споменът по-рано този сезон, когато най-добрият ни футболен съдия отново бе отговорник за VAR на мача от XI кръг на Първа лига "Славия" - "Локомотив 1929" (Сф) (2:0) на 3 октомври. Тогава Емил Стоев отбеляза първия гол след игра с две ръце на съотборника си Мартин Георгиев, за което главният рефер и най-вече Кабаков на VAR си затвориха очите.

Тогава председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров защити реферите в мача с думите: "Няма безгрешни хора. Не си от тази планета, ако си безгрешен. Тази грешка може да се случи във всяка една среща. Това е грешна преценка." След което бе направен опит ситуацията да бъде подмината. Но публичният натиск на медии и фенове бе толкова силен след явната несправедливост, че тогава комисията се принуди да спре правата на VAR съдиите в мача Георги Кабаков и Владимир Вълков. Наказанието трая по-малко от месец и Кабаков бе реабилитиран още на 4 ноември.

Сега той отново се измъква от наказание, въпреки шумния отзвук на скандалните ситуации на мача в Стара Загора. И вместо да накаже Кабаков, Съдийската комисия не само го "изпра" и го изкара чист и невинен, но и му връчи наряд да е главен рефер на важния двубой в четвъртък от XXIX кръг "Лудогорец" - "Черно море".

ЛЕВСКАР БЕ НАКАЗАН И ЗА ДЕРБИТО С ЦСКА

Също днес Дисциплинарната комисия към БФС излезе с решенията си след XXVIII кръг. Конфликтът между треньорите на "Левски" Хулио Веласкес и на "Добруджа" Ясен Петров след края на мача в Добрич не бе разгледан. За сметка на това "Левски" понесе нова глоба заради дългите разбори на Веласкес - 511.29 евро за закъснение от началото на второто полувреме на срещата. Така санкциите за клуба само заради забавянето на отбора в съблекалнята заради треньора набъбнаха на 4601.61 евро от началото на сезона. Отделно заради натрупани картони защитникът на "сините" Кристиан Димитров беше наказан за един мач и ще пропусне домакинството срещу "Арда" в четвъртък, а съотборникът му Майкон ще пропусне два мача. Това означава, че бразилският защитник, който има ключова роля в тима, е аут за дербито срещу ЦСКА на 13 април.