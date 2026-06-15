Александър Николов е нападател №1 във VNL 2026

FIVB След като миналата година стана реализатор №1 на Мондиал 2025 във Филипините, Александър Николов продължава да затвърждава реномето си на един от най-страховитите волейболисти в света.

Основният двигател на националния отбор по волейбол Александър Николов е най-добрият нападател в Лигата на нациите (VNL) след първата състезателна седмица при мъжете. 22-годишният посрещач, използван и като диагонал от селекционера Джанлоренцо Бленджини, оглави две различни индивидуални класации - и за най-много отбелязани точки, и за най-много успешни атаки.

При реализаторите Николов е №1 с общо 96 т. (4 аса, 5 блока) в четирите изиграни мача. След българина се нареждат словенецът Ник Муянович с 89 т. (4 аса, 4 блока) и белгиецът Фере Регерс със 77 т. (4 аса). Алекс е начело и по реализирани атаки с 87 т. (при 58,39% успеваемост), като и тук Топ 3 се допълва от Муянович с 81 (52,26%) и Регерс със 73 (44,79%).

"Страхотно представяне от младата звезда на България и световния волейбол през първата седмица на турнира", написаха от волейболната федерация в профила си във "Фейсбук".

Въпреки колебливото представяне на представителния ни тим на старта на глобалната надпревара - две победи (3:0 срещу Иран и 3:1 срещу Аржентина) и две загуби (1:3 срещу Белгия и 0:3 срещу Сърбия), още четирима наши национали намират място в Топ 10 на отделните индивидуални класации.

При центровете капитанът Алекс Грозданов разделя 5-а позиция с 9 т. от блокада или средно по 2,25 на мач. Начело тук е канадецът Джаксън Хауи с 16 блока, следван от словенеца Рок Можич и украинеца Юрий Семенюк с по 12.

При изпълнителите на сервис Александър Николов и Аспарух Аспарухов делят 6-о място с още четирима играчи с по 4 аса, или средно по една директна точка на мач. Лидер е украинецът Дмитро Янчук с 13 т. от сервис.

Симеон Николов пък е 8-и сред разпределителите със 107 точни подавания при 38,63% успеваемост. На върха в класацията е Фернандо Крелинг от Бразилия със 143 точни паса (51,07% успеваемост).

Либерото на България Дамян Колев е на 9-о място сред най-добрите защитници във VNL 2026, като има 28 спасени топки. Тук първи е либерото на световния шампион Италия Габриеле Лауренцано с 44 спасени топки.