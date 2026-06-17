САЩ публикуваха меморандума с Иран

САЩ публикуваха официалния текст на меморандума за разбирателство, договорен през уикенда с Иран. Високопоставен представител на американската администрация представи документа от 14 точки, в който са изложени разпоредби за възобновяване на работата на Ормузкия проток, смекчаване на някои финансови ограничения спрямо Иран и очакванията относно обсъждането на иранската ядрена програма в рамките на бъдещи преговори, съобщава CNN.

Документът, озаглавен „Исламабадски меморандум за разбирателство между Съединените американски щати и Ислямска република Иран“, беше публикуван след опасения, че текстът не е бил оповестен публично.

„По същество това споразумение ни позволява незабавно да отворим Ормузкия проток, да задължим иранците да унищожат ядрения прах, а след това ни дава възможност, ако Иран се държи по подходящ начин, да реагираме чрез предоставяне на икономически облекчения и смекчаване на санкциите, което може да го направи по-просперираща държава“, заяви американският представител.

Например 11-та точка предвижда "Съединените американски щати се задължават да предоставят изцяло за ползване замразените или ограничени средства и активи на Ислямска република Иран след прилагането на този меморандум за разбирателство. Съединените американски щати и Ислямска република Иран ще се споразумеят взаимно за процедурите, свързани с освобождаването на тези средства по време на преговорите. Такива средства, независимо дали става въпрос за получаване на първоначалната сметка или превод, ще бъдат напълно използваеми за плащане на всеки краен бенефициент, определен от Централната банка на Ислямска република Иран. Съединените американски щати се задължават да издадат всички необходими лицензи и съответни разрешения."

Меморандумът трябва да бъде официално подписан в петък, след което ще започне 60-дневен период за преговори по окончателните условия на сделката.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че постигнатото споразумение за прекратяване на огъня не е окончателно и че може да възобнови бомбардировките.

„Това е меморандум за разбирателство. И ако не ми хареса, ще се върнем към ударите срещу тях, ще хвърляме бомби върху главите им“, каза Тръмп на срещата на Г-7 във Франция. „Ако не ми хареса, ако се държат неподобаващо, веднага ще се върнем към хвърлянето на бомби право върху главите им, ясно?“