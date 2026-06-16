Осем души загинаха при катастрофа на B-52 в Калифорния

Стратегически бомбардировач B-52 Stratofortress на Военновъздушните сили на САЩ се разби малко след излитане от летище "Едуардс" в Калифорния. На мястото на инцидента веднага са изпратени аварийно-спасителни екипи. Кадри от въздуха и снимки на очевидци показват огромен стълб от гъст черен дим, издигащ се от пистата в пустинята Мохаве.

По-късно стана ясно, че всички 8 души на борда са загинали. "Първоначалните данни сочат, че няма оцелели", се казва в съобщение от базата "Едуардс".

Към този момент военните служители все още не са предоставили официална информация за причината за катастрофата. B-52 Stratofortress обикновено се управлява от 5-членен екипаж.

Военновъздушната база "Едуардс" (Edwards Air Force Base) се намира на около 160 км северно от Лос Анджелис.

Boeing B-52 Stratofortress e гръбнакът на стратегическата бомбардировъчна авиация на САЩ. Той продължава да бъде незаменима част от ядрената триада на САЩ и в момента преминава през най-мащабната модернизация в историята си. B-52 се задвижва от цели 8 турбореактивни двигателя. Може да носи до 32 тона оръжия – от конвенционални свободно падащи бомби и прецизни JDAM, до крилати ракети с ядрени бойна глави (AGM-86B) и противокорабни ракети Harpoon. Има боен радиус от над 14 000 км без презареждане във въздуха, което му позволява да удари практически всяка точка на планетата, излитайки директно от базите си в САЩ.

Разби се и руски бомбардировач

Рано тази сутрин се разби и руски стратегически бомбардировач със среден обсег - по време на тренировъчен полет в Сибир.Екипажът на самолета Ту-22М3 е успял да катапултира успешно, съобщи руското военно министерство. Бомбардировачът, който не е пренасял ракети, се е разбил при опит за кацане на летище край селището Каменка в района на Байкал в руската Иркутска област.

Самолетът Ту-22М3 е част от руската стратегическа авиация и може да изстрелва ракети, снабдени с ядрени бойни глави. Москва използва такива бомбардировачи във войната срещу Украйна, за да изстрелва крилати хиперзвукови ракети „Кинжал“.