Изявен критик на Путин бе ликвидиран в Полша

Руският художник и изявен критик на президента Владимир Путин Семьон Скрепецкий е бил застрелян в Източна Полша.
Местната полиция съобщава за случая като вероятно планирано убийство, но без да посочва името на жертвата.
44-годишният мъж е бил прострелян няколко пъти в град Бяла Подляска, на около 35 км от границата с Беларус, съобщи пред полската новинарска агенция ПАП говорител на полицията в Люблинското воеводство, цитиран от ДПА и БТА.
Въз основа на обстоятелствата изглежда, че става дума за планирано убийство, каза говорителят, добавяйки, че разследващите все още не са установили мотив. Нападателят все още е на свобода.
Художник Семен Скрепецкий в Берлине потроллил очередь на торжественный прием в посольство РФ.— SOTA (@sotaproject) 12 юни 2026 г.
Акционист прошел вдоль очереди на вход в посольство, подметая землю российским флагом и держа в руках собственную картину со Сталиным, выкармливанием Путина.
В финале флаг был выброшен… pic.twitter.com/QZo6ORucu6
Макар полската полиция да не разкри самоличността на жертвата, руски и беларуски опозиционни медии го идентифицираха като художник и карикатурист, известен със сатиричните си изображения на Путин, беларуския лидер Александър Лукашенко и съветския диктатор Йосиф Сталин.
Художникът живееше в изгнание в Полша от 2021 г., отбелязва ДПА. Скрепецкий е неговия псевдоним. Медии, включително Дойче веле и Свободна Европа, съобщават, че настоящото му име е Роберт Кузовков. Той е създавал карикатури на Путин и Рамзан Кадиров с остри критики към тях и войната в Украйна.
A major police operation is underway in eastern Poland after a man was shot dead in broad daylight. The attack took place in Biała Podlaska shortly before 10 a.m., with the gunman fleeing the scene immediately afterward.https://t.co/y9t2J2dcOn— TVP World (@TVPWorld_com) 15 юни 2026 г.