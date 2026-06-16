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Изявен критик на Путин бе ликвидиран в Полша

Убийството на художника Семьон Скрепецкий най-вероятно е било планирано

Днес, 10:03
Семьон Скрепецкий
Семьон Скрепецкий

Руският художник и изявен критик на президента Владимир Путин Семьон Скрепецкий е бил застрелян в Източна Полша.

Местната полиция съобщава за случая като вероятно планирано убийство, но без да посочва името на жертвата.

44-годишният мъж е бил прострелян няколко пъти в град Бяла Подляска, на около 35 км от границата с Беларус, съобщи пред полската новинарска агенция ПАП говорител на полицията в Люблинското воеводство, цитиран от ДПА и БТА.

Въз основа на обстоятелствата изглежда, че става дума за планирано убийство, каза говорителят, добавяйки, че разследващите все още не са установили мотив. Нападателят все още е на свобода.

Макар полската полиция да не разкри самоличността на жертвата, руски и беларуски опозиционни медии го идентифицираха като художник и карикатурист, известен със сатиричните си изображения на Путин, беларуския лидер Александър Лукашенко и съветския диктатор Йосиф Сталин. 

Художникът живееше в изгнание в Полша от 2021 г., отбелязва ДПА. Скрепецкий е неговия псевдоним. Медии, включително Дойче веле и Свободна Европа, съобщават, че настоящото му име е Роберт Кузовков. Той е създавал карикатури на Путин и Рамзан Кадиров с остри критики към тях и войната в Украйна.

 

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Ключови думи:

Владимир Путин, покушение

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