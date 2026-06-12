Кметската битка за район "Средец" е днес

Извънредни кметски избори се провеждат днес на 13 места в страната. "Гвоздеят" е битката за столичния район "Средец", която се наложи след влизането на Трайчо Трайков в служебния кабинет на Андрей Гюров. Трайков отново е кандидат (ПП-ДБ), другите претенденти са Кирил Нешев ("България може"), Веселина Таскова-Йорданова ("Възраждане"), Георги Неделчев ("Български съюз за директна демокрация"), Пламена Заячка ("БСП - Обединена левица"), Иван Търпоманов ("Свобода").

Прави впечатление отсъствието на много от основните политически сили в състезанието за район "Средец". Сред тях са дори "Прогресивна България" и ГЕРБ.

Районът е от малобройните в София - 31 898 жители. С право на глас са малко над 28 000 души. Секциите са 43, във всяка трябва да има машинно гласуване.

Избирателната активност в столичния район „Средец“ към 11:00 часа е 1,63%.

Поради различни причини кметски избори има днес и в 12 села от страната: Лиляч, Чинтулово, Градище, Долище, Дедино, Бата, Бъдеще, Орешник, Вратца, Долна Диканя, Гроздьово, Подайва, които се намират съответно в общините Невестино, Сливен, Левски, Кърджали, Ардино, Поморие, Стара Загора, Тополовград, Кюстендил, Радомир, Долни чифлик, Исперих.

Напрежение вече има в невестинското село Лиляч. Снощи, часове преди началото на изборния ден, служители на полицията са обискирали кварталния магазин в селото по сигнал за търговия на гласове. Доказателства обаче не са открити. Недоволство в село Лиляч има и заради изборните списъци. Според тях, право на глас имат 98 души, но голяма част са непознати на местните жители. Още през януари проверка на Областната администрация в Кюстендил е установила 33-ма неправомерно включени в списъците.

Всички победители от изборите днес ще кметуват малко повече от година, тоест до редовните местни избори. Те са през есента на 2027 г.