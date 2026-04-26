Гюров: Служебният кабинет е подготвил законодателни мерки за новия парламент

Приоритетите са законът за съдебната власт и законът за нова антикорупционна комисия

Днес, 12:41
Служебният премиер Андрей Гюров
Малко преди свикването на 52-рото Народно събрание служебният премиер Андрей Гюров заяви пред журналисти, че кабинетът е подготвил законодателни мерки, които вече са внесени в парламента, като очакването е те да бъдат приети в кратки срокове. Приоритетите са законът за съдебната власт и законът за нова антикорупционна комисия.

Според Гюров посочените законопроекти са важни не само за напредъка по ПВУ, но и за цялостното подобряване на функционирането на държавната система. Премиерът също така изтъкна, че страната в момента функционира с удължен бюджет, което означава, че текущите резултати отразяват управлението на предходния кабинет. Една от основните задачи пред новото правителство, по думите на Гюров, ще бъде приемането на редовен бюджет, който да гарантира контрол върху дефицита и да предотврати неговото нарастване. И допълни, че през последните няколко седмици кабинетът е предприел действия за оптимизиране на публичните разходи и възстановяване на "неефективно изразходвани от предишното управление" средства.

По повод статията в "Политико", която излезе преди няколко дни, и според която България "тихомълком" помага на САЩ във войната в Иран, Гюров подчерта, че на територията на страната ни няма действия, свързани с Иран. Той също така каза, че предоставянето на решението за американските военнотранспортни самолети, които кацнаха у нас, е било "наследено" от предишното правителство. 

 

