Искането на ДПС за Съвета за мир намери пролука в НС

С ловка маневра бившите управляващи осигуриха разглеждането на предложението на лидера на ДПС Делян Пеевски да се задейства процесът по ратификация на споразумението, с който България да стане пълноценен член на Съвета за мир – международната инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

Първото разглеждане на предложението днес в парламентарната комисия по външна политика пропадна, защото повечето политически сили я бойкотираха. От ГЕРБ обаче набързо свикаха заседание на комисията по отбрана, където успяха да осигурят кворум, а искането на Пеевски беше гласувано и одобрено.

Предложението е изключително противоречиво – от ПП-ДБ бяха заявили , че това превръща България в "троянски кон в ЕС".

Предисторията

Подписа си под споразумението с Тръмп положи бившият премиер Росен Желязков. Той го стори в момент, когато правителството му беше в оставка, при това без да се консултира с парламента или която и да било друга институция. И досега лидерите на ДПС и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов категорично подкрепят този ход, с който българската държава се присъединява към съюз, който политици и наблюдатели определиха като съперник на ООН.

Споразумението се нуждае от ратификация от българския парламент, за да станем пълноценен член на съвета. От ГЕРБ бяха решили, че тази задача ще остане за следващото Народно събрание. Пеевски обаче настояваше това да стане колкото се може по-бързо.

Законодателна офанзива

На 11 март лидерът на ДПС внесе предложение да се пристъпи към ратификацията още сега, въпреки че след малко повече от месец мандатът на настоящия парламент ще приключи. Председателят на Народното събрание Рая Назарян, която е депутат от ГЕРБ, го разпредели веднага за разглеждане на външната комисия. Начело на тази комисия е съпартийката й Йорданка Фандъкова, която насрочи заседанието за 12 март. Не стана ясно защо герберите така изведнъж се разбързаха за ратификацията.

Както си бяха свикнали, бившите управляващи събраха комисията не когато беше насрочено заседанието й, а в почивка по време на пленарното заседание. Появиха се обаче само членовете на комисията от ГЕРБ, ДПС и ИТН. Бившите им партньори от БСП, които отскоро имат нов партиен лидер - Крум Зарков, не дойдоха, а именно на тях останалите разчитаха за кворума. Не се появиха и членовете от другите формации. Фандъкова се принуди да обяви, че комисията ще опита отново да се събере след пленарното заседание. И тогава обаче се повтори същата ситуация.

Междувременно соцдепутатът Габриел Вълков съобщи пред медиите, че групата на БСП няма да подкрепи ратификацията и ще бойкотира комисията. "Участието в подобни формати (Съветът за мир - бел.а.) не е начинът да бъде постигнат мирът в световен мащаб", смята той. Вълков напомни, че целият свят страда заради войната в Иран, водена от САЩ и Израел, и изтъкна, че нито служебното правителство, нито отиващият си парламент могат да правят такъв "геополитически завой в последната минута".

По-късно се видя, че бившите управляващи търсят заобиколни пътища за разглеждане на предложението - то е било разпределено също на комисиите по правни въпроси и по отбрана. И действително, малко по-късно същия ден военната комисия, оглавявана от депутата от ГЕРБ Христо Гаджев, се събра на заседание. В него, освен депутатите от ГЕРБ, ДПС и ИТН, се включиха зам.-председателите на комисията Атанас Зафиров от БСП и Джейхан Ибрямов от АПС, присъедини се и Николай Радулов от МЕЧ. Така кворумът беше осигурен, а предложението беше прието с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ИТН. На практика още утре могат да го предложат за разглеждане и в пленарната зала.

Доводите на Пеевски

В мотивите се посочва, че кабинетът "Желязков" е присъединил страната към Съвета за мир след призив на Пеевски. Подчертава се, че "за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони".

Водачът на ДПС обвинява служебния кабинет, че блокира ратификацията, за да "отдалечи България от инициативата на най-важния за нея стратегически партньор“" и настоява процесът по присъединяване към Съвета за мир да бъде приключен.