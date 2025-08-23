Треньорът на ЦСКА прие политиката на игнориране на "ЦСКА 1948"

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез е приел политиката на клуба да бъде игнориран и отричан отборът на "ЦСКА 1948". По време на днешната пресконференция преди утрешния мач между двата състава Керкез, за когото това е първо дерби с този тим на този пост, нито веднъж не назова "ЦСКА 1948" по име. Вместо това той говори за "следващия мач", "опонентът ни", "утрешния двубой". За сравнение, при престоя си като треньор на "Ботев" Керкез съвсем коректно си говореше за "ЦСКА 1948".

Но е факт - дори и след смяната на ръководството на клуба и оттеглянето на Гриша Ганчев от управата, от ЦСКА продължават враждебното отношение към конкретно този съперник. В програмата за настоящата седмица бе упоменато, че на 24 август предстои мач с "тима от Бистрица", а на официалния сайт липсва лого на "ЦСКА 1948" и вместо това е сложена въпросителна.

Самият Керкез е в преследване на първа официална победа като треньор на ЦСКА, след като до момента има 3 равенства и загуба след първите четири кръга. Босненският специалист заяви, че е оптимист, че победите ще дойдат и се упова на желанието за успехи на новопривлечените футболисти. Две от попълненията - аржентинският нападател Леандро Годой и португалският халф Бруно Жордао, са готови да дебютират утре. Правят се опити за картотекирането на френското крило Мохамед Брахими, но той не е на 100% готов за игра. Албанецът Кевин Додай със сигурност ще пропусне мача.

"Идеята за привличането на Брахими дойде от скаутите и от спортния директор. Когато ме попитаха, се съгласих веднага. Той е футболист с голям характер и със сигурност ще помогне на ЦСКА", обясни Керкез, който е работил с Брахими в "Ботев" (Пд).

Що се отнася до прясната раздяла с втория капитан Тибо Вион, наставникът обясни: "Той беше много напрегнат след мача за купата (б.ред. - финалът за Купата на България с "Лудогорец", в който ЦСКА загуби с 0:1 след груба грешка именно на Вион). Говорих с него и му казах искрено като мъж на мъж, че няма да има шанс за много минути. Той ме разбра и се решихме, че е най-добре да напусне отбора."

А относно думите на освободения косовски национал Зюмюр Бютучи, че в клуба царял хаос, треньорът каза: "Когато Бютучи няма мотивация, няма какво да прави в отбора. Когато един футболист дойде в ЦСКА и си мисли, че клубът е под неговото ниво, той не е за това място. Пожелавам му успех и късмет. Всеки знае, че в момента в отбора има лек хаос, но след хаоса ще дойде нещо добро."

Керкез даде и своето мнение за чистката на досегашни футболисти и привличането на седем попълнения. "Трябваше да сменим кръвта на отбора, което е нормално нещо. Може би закъсняхме, но никога не е късно, за да се случи нещо добро. Винаги съм залагал на атмосферата. За да я създадем, трябва време. Новите футболисти са гладни за успехи, усмихнати са на тренировка, което значи много. Никой не е щастлив от резултатите ни. Знам, че в един момент всичко ще се нареди. Търсим човек на левия бек, защото имаме само един футболист. Искам да привлечем нови попълнения на още две позици, но няма да казвам, за да не повлияя на играчите, които са в отбора в момента. Футболисти с характер и глад ще помогнат на ЦСКА", рече той.

Двубоят от V кръг на Първа лига между ЦСКА и "ЦСКА 1948" е утре от 20:15 ч. и ще се предава по Диема спорт. Главен рефер ще е Венцислав Митрев.