ЦСКА натири и втория капитан

Тибо Вион става 9-ият футболист, с когото "червените" се разделят това лято

Днес, 12:45
Тибо Вион вече не е футболист на ЦСКА
ЦСКА се освободи от още един от чуждестранните си футболисти. Един от най-опитните в тима - Тибо Вион (31 г.), е отпратен след 5 г. в клуба и стана вторият защитник, който си тръгва след капитана Лиъм Купър. Французинът бе и втори капитан на отбора, а именно Купър бе първи избор до освобождаването си.

"Френският бранител Тибо Вион вече не е футболист на ЦСКА. Двете страни се разделят по взаимно съгласие. Тибо Вион обличаше фланелката на „армейците“ от есента на 2020 г. За този период защитникът записа 177 двубоя за тима, в които отбеляза 7 попадения. ЦСКА благодари на Тибо Вион и му желае здраве и успех в професионалната кариера", написаха от клуба.

Раздялата е малко изненадваща, тъй като Вион не бе в групата от трима футболисти, отстранени от първия тим и преговарящи за прекратяване на договорите си (Мика Пинто, Аарон Исека и Джейсън Локило).

31-годишният десен бек изпадна в немилост при "червените" след нелепата си грешка, донесла победния гол на "Лудогорец" във финала за купата на България през май. След неуспешния край на изминалия сезон в ЦСКА започна чистка на ненужни футболисти, която продължи с пълна сила след идването на новия спортен директор на клуба Бойко Величков.

Вион става общо деветият, който напусна ЦСКА. Преди него клубът се раздели с вратарите Иван Дюлгеров и Димитър Евтимов, защитника Лиъм Купър, с халфовете Марселино Кареасо и Джонатан Линдсет, с крилото Зюмюр Бютучи, а ненужният Матиас Фаетон беше преотстъпен на швейцарския "Цюрих". Станислав Шопов пък премина като свободен агент в хърватския "Осиек". Отделно другият косовски национал в тима - Лумбард Делова, отказа да тренира и иска да бъде продаден в друг отбор.

