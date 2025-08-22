Медия без
Освободен от ЦСКА: В клуба цари хаос

Клубът се освободи от още един от низвергнатите футболисти

22 Авг. 2025Обновена
Зюмюр Бютучи (на преден план) сподели своята истина за раздялата с ЦСКА.
Един от засегнатите от лятната чистка в ЦСКА - Зюмюр Бютучи, изрази мнението си, че ситуацията в клуба не е спокойна и като цяло в България няма добри условия за футбол.

"Имаше ужасни терени и стадиони. Освен това се усещаше хаос в клуба. Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия", разказа пред норвежкото издание Atfenbladet 28-годишният косовски национал. Той записа 20 мача и 5 гола за "червените" от началото на септември 2024 г. до 19 август т.г., като обясни, че като цяло е бил демотивиран при престоя си в ЦСКА: "Мотивацията ми беше много ниска. Просто не се вписвах там."

По думите на Бютучи, спречкването му с вратаря Фьодор Лапоухов на тренировка е било използвано като повод да бъде отстранен от първия отбор. На 5 август бе обяснено, че това е станало по настояване на наставника Душан Керкез.

"Същото каза и вратарят (б.ред. - че инцидентът не е бил причина за разтрогването на договора). Не беше нищо повече от словесен спор, какъвто често се случва на тренировъчното игрище", каза Бютучи. Той добави, че е отворен за оферти и няма против да се върне да играе в Норвегия, където вече е бил в "Санднес Улф" и "Викинг".

Другият косовски национал в ЦСКА - Лумбард Делова, също е на изхода в клуба. Той вече отказа да тренира, тъй като иска да бъде продаден, но до момента не е постъпила подходящо предложение за него.

 

НОВА РАЗДЯЛА

Същевременно ЦСКА се освободи от още един от футболистите, които се оказаха ненужни в отбора. След втория капитан Тибо Вион, Джейсън Локило също разтрогна договора си по взаимно съгласие.

Белгийското крило беше отстранен от първия тим на "червените" заедно със Зюмюр Бютучи, Мика Пинто и Аарон Исека. За столичани 26-годишният Локило изигра общо 27 мача, в които отбеляза един гол и направи 6 асистенции.

"ЦСКА се раздели с крилото Джейсън Локило. Днес клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие", гласи лаконичното съобщение на клубния сайт CSKA.bg.

