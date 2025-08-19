Медия без
ЦСКА се отърва от низвергнат титуляр

Косовският национал Зюмюр Бютучи се раздели с клуба две седмици след изваждането си от първия отбор

Днес, 13:26
Косовският национал Зюмюр Бютучи се раздели с ЦСКА без да остави особена следа по време на 11-месечния си престой в клуба.
Ръководството на ЦСКА спази заканата си да действа безкомпромисно към косовския национал Зюмюр Бютучи и от днес 28-годишният футболист вече не е част от клуба. Това стана две седмици, след като атакуващият халф беше отстранен от първия тим по настояване на треньора Душан Керкез и пратен да тренира в дублиращия отбор заради дисциплинарно провинение на тренировка.

"Офанзивният футболист Зюмюр Бютучи вече не е част от състава на ЦСКА. Днес клубът и играчът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие", обявиха от клуба и все пак пожелаха успех на играча занапред.

Бютучи дойде при "червените" като свободен агент в началото на септември м.г. и в последвалите 11 месеца бе налаган в титулярния състав, но не успя да разгърне напълно потенциала си, записвайки 20 мача и 5 гола. Той лекуваше известно време и травми.

Така косовският национал стана седмият футболист, който бе засегнат от лятната чистка. Преди него ЦСКА се раздели с вратарите Иван Дюлгеров и Димитър Евтимов, капитана Лиъм Купър, както и с халфовете Марселино Кареасо и Джонатан Линдсет, а ненужният Матиас Фаетон беше преотстъпен на швейцарския "Цюрих". Станислав Шопов, към когото имаше предложение да остане, обаче премина като свободен агент в хърватския "Осиек".

Ръководството на клуба трябва да реши случаите и с още трима, които са отстранени от първия отбор по предложение на новия спортен директор Бойко Величков - Мика Пинто, Аарон Исека и Джейсън Локило, както и с друг косовски национал - Лумбард Делова, който отказа да тренира и иска да бъде продаден в друг отбор.

